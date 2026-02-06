Пострадали дома и линии электропередач: детали массированной атаки по Кропивницкому и области

Россия ночью и утром 6 февраля массированно атаковала Кировоградскую область дронами и ракетами. Последствия обстрела уже зафиксировали в нескольких районах региона.

Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

К теме Россия атаковала Украину более 300 ударными БпЛА, "Кинжалами" и Х-59: есть попадания на 14 локациях

Какие последствия вражеской атаки по Кропивницкому и области 6 февраля?

Андрей Райкович написал, что российский агрессор совершил массированную атаку по Кировоградской области, применив ракеты и ударные дроны.

В одной из общин Александрийского района зафиксировано повреждение жилых домов и линий электропередач,

– отметил начальник ОВА.

По данным чиновника, к восстановлению электроэнергии взялись аварийные бригады ЧАО "Кировоградоблэнерго". Они делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела и восстановить стабильное электроснабжение.

"В Кропивницком районе повреждено складское здание", – объяснил Райкович.

Что известно о взрывах в Кропивницком 6 февраля?