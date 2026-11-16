Удар по Крымскому мосту: повреждена арка, автомобильное движение парализовано
Утром 16 ноября Крымский мост подвергся атаке беспилотников, в результате которой повреждена арка автомобильной части. Движение транспорта было полностью перекрыто, а на подъездах образовались очереди из тысяч автомобилей.
Опубликованные видеозаписи переправы зафиксировали целые автомобильные пролеты и лишь небольшой наклон конструкции. Это опровергло распространенные ранее сообщения о наклоне арки на 15 градусов. На обнародованных спутниковых снимках заметна деформация конструкции арки и разрушение дорожного покрытия как минимум в двух местах, сообщают мониторинговые каналы. Российское ведомство сообщило об изучении возможности реверсивного движения через переправу, где в пробках стоят сотни автомобилей. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил атаку дронов, однако назвал повреждения сооружения незначительными. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что специалисты оценивают масштабы повреждений для определения сроков ремонта.
Видеокадры опровергли информацию о значительном смещении арки моста
Спутниковые снимки зафиксировали масштабы повреждений моста
Минтранс РФ объявил о подготовке реверсивного движения
Кремль признал повреждение мостовой конструкции
Опубликованы первые фото смещения автомобильной арки
Российские власти приступили к оценке масштабов разрушений
Опубликованные видеозаписи переправы зафиксировали целые автомобильные пролеты и лишь небольшой наклон конструкции. Это опровергло распространенные ранее сообщения о наклоне арки на 15 градусов.
На обнародованных спутниковых снимках заметна деформация конструкции арки и разрушение дорожного покрытия как минимум в двух местах, сообщают мониторинговые каналы.
Российское ведомство сообщило об изучении возможности реверсивного движения через переправу, где в пробках стоят сотни автомобилей.
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил атаку дронов, однако назвал повреждения сооружения незначительными.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что специалисты оценивают масштабы повреждений для определения сроков ремонта.
Об этом сообщили оккупационная администрация полуострова и российские ведомства, а впоследствии факт поражения подтвердили и в Кремле.
Детали поражения сооружения
По данным местных источников, атака произошла около 05:40 утра после серии ночных взрывов и работы вражеской противовоздушной обороны в районе Керчи. Удар пришелся на судоходную часть мостового перехода. Боевая часть беспилотника попала в правую арку со стороны временно оккупированного Крыма, в результате чего конструкция подверглась заметному перекосу и наклонилась примерно на 15 градусов.
Транспортный коллапс и реакция оккупантов
Автомобильное движение было заблокировано с ночи, что вызвало масштабные пробки по обе стороны Керченского пролива. В пробках остановились более 2000 транспортных средств, из-за чего на подъездах к мосту начали разворачивать пункты обогрева для водителей. Железнодорожное сообщение при этом полностью не останавливали, хотя отдельные поезда курсировали с задержками.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что повреждения моста "незначительны", но признал факт поражения, несмотря на работу систем ПВО. В то же время российский вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что сроки восстановления объекта будут определены после проведения тщательной инженерной экспертизы.