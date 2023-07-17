В частности, пользователи начали вспоминать заявление о "2 – 3 неделях" экс-советника Офиса Президента Алексея Арестовича, сообщает 24 Канал. Как известно, его прогноз также не сбылся – война длится уже более 500 дней.
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Россияне планируют восстановить Крымский мост через 2-3 недели
В так называемой правительственной комиссии по ликвидации последствий теракта пообещали, что Крымский мост восстановят через 2-3 недели. Такое заявление сделали, ссылаясь на предварительные результаты экспертиз на месте взрыва.
Пропагандисты уверяют, что ВСУ пытались разрушить и автомобильную, и железнодорожную части Крымского моста. На каждую запустили по дрону:
- Мощности одного беспилотника якобы не хватило, чтобы полностью разрушить пролеты автомобильной части.
- Другой, предназначенный для железной дороги, тоже будто бы взорвался "не по плану" и не нанес ущерб железнодорожной части.
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Удар по Крымскому мосту: коротко
- После нового удара по Крымскому мосту 17 июля у россиян в очередной раз началась истерика. В частности, они начали кричать о "терроризме".
- В свою очередь, за границей "хлопок" на незаконной переправе одобряют. Профессор международной политики Мюнхенского университета Бундесвера Карло Мазала заявил, что удар по Крымскому мосту не является актом терроризма, ведь он – законная цель для Украины.
- В Главном управлении разведки не прокомментировали атаку. Однако представитель ГУР Андрей Юсов привел слова Кирилла Буданова о том, что Крымский мост является "лишней конструкцией".
- В свою очередь источники 24 Канала в СБУ сообщили, что новый удар по Крымскому мосту был "частью удачной спецоперации СБУ и военно-морских сил Украины". Официально в Службе безопасности заявили, что "мост пошел поспать", прибегнув к народному творчеству.