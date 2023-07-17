Действия Украины по Крымский мост одобрил Карло Мазала, профессор международной политики Мюнхенского университета Бундесвера. Немецкий политолог заявил, что Украина имеет право уничтожить Крымский мост и это не теракт.

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У России возникли логистические проблемы после подрыва Крымского моста

Он подчеркнул, что Крымский мост был незаконно построен и ведет в оккупированный Россией Крым. Мазала заявил, что мост должен быть уничтожен.

Первое, что я хочу сказать, это то, что это, конечно, не террористический акт. Это произошло на незаконно построенном мосту, ведущем на незаконно аннексированную украинскую территорию. Потому это не террористический акт, а долгосрочная, законная военная цель. Я бы сказал, что это первая цель в рамках украинских операций. И она должна быть достигнута,

– сказал политолог.

Также профессор отметил, что теперь армия России будет иметь логистические проблемы с поставкой боеприпасов на временно находящийся под оккупацией юг Украины.

"Вопрос в том, насколько сильно поврежден мост. Похоже, была задета опора. Значительная часть военных поставок для нужд российских войск на южном участке фронта проходит через Крым. Сейчас это сделать становится сложнее, им придется ехать по суше, что занимает больше времени чем обычно", – отметил Мазала.

Обратите внимание. Германия может помочь ускорить "финал" для Крымского моста, если передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus. Берлин отказывается это делать, опасаясь, что Украина использует ракеты по территории России.

Скабеева в истерике из-за заявления немецкого политолога

На заявление немецкого политолога с истерикой отреагировала российская пропагандистка Ольга Скабеева. Она почему-то заговорила о жертвах среди гражданских.

Однако пропагандистка цинично смолчала по поводу заявления бывшего президента России Дмитрия Медведева, призывающего уничтожать дома в Украине.

Соответствующие жалобы Скабеевой в очередной раз демонстрируют лицемерность, циничность и двойные стандарты среди кремлевских пропагандистов.

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