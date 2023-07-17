Зокрема, користувачі почали згадувати заяву про "2 – 3 тижні" ексрадника Офісу Президента Олексія Арестовича, повідомляє 24 Канал. Як відомо, його прогноз також не справдився – війна триває вже понад 500 днів.

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Росіяни планують відновити Кримський міст за 2 – 3 тижні

У так званій урядовій комісії з ліквідації наслідків теракту пообіцяли, що Кримський міст відновлять за 2 – 3 тижні. Таку заяву зробили, посилаючись на попередні результати експертиз на місці вибуху.

Пропагандисти запевняють, що ЗСУ намагалися зруйнувати й автомобільну, і залізничну частини Кримського мосту. На кожну запустили по дрону:

Потужності одного безпілотника нібито не вистачило, щоб повністю зруйнувати прольоти автомобільної частини.

Інший, призначений для залізниці, теж буцімто вибухнув "не за планом" і не завдав шкоди залізничній частині.

Зверніть увагу! Попереднє пошкодження Кримського мосту відбулося 8 жовтня 2022 року. Тоді у британській розвідці заявляли, що повністю відновити міст вдасться хіба до вересня 2023 року. У січні в мережі публікували фото ще пошкодженої переправи.

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Удар по Кримському мосту: коротко