Украина готовила новую масштабную операцию против Крымского моста значительно дольше, чем длилась ее непосредственная подготовка. Перед решающим ударом Силы обороны методично уничтожали российские радары, средства радиоэлектронной борьбы и системы наблюдения, чтобы ослабить защиту переправы и открыть путь для украинских беспилотников.

Авиационный эксперт Константин Криволап в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказал, почему для атаки могли задействовать около 11 различных средств поражения, какую роль сыграл шеститонный "Фламинго" и как украинским военным удалось скоординировать работу различных разработок.

Украина долгое время готовила удар по Крымскому мосту

По словам Криволапа, успешная атака на Крымский мост стала результатом длительной подготовки, которая предусматривала последовательное уничтожение российской системы наблюдения и противовоздушной обороны в Крыму.

Украинские военные поражали радиолокационные станции "Небо-У", П-18, "Подлет" и "Каста", а также средства радиоэлектронной борьбы. Эксперт подчеркнул, что работа велась задолго до финальной фазы операции.

Украинские беспилотники постепенно прокладывали путь для более мощных средств поражения, а перед основной атакой Силы обороны уничтожили остатки российских средств наблюдения и РЭБ. Именно это могло позволить использовать сетевую связь для управления отдельными беспилотниками.

Напомним, 17 ноября СБУ и Генштаб ВСУ провели масштабную операцию против Крымского моста. По информации СБУ, подготовка длилась около месяца и состояла из семи этапов. Украинские военные сначала ослабили российскую ПВО, а затем нанесли удары по автомобильной и железнодорожной частям переправы.

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Какую роль в уничтожении моста мог сыграть "Фламинго"

Криволап предположил, что для обеспечения особо точного попадания могли использовать канал связи, который позволял корректировать движение ракеты "Фламинго". Это могло быть важно из-за масштаба конструкции и сложности ее поражения.

Эксперт напомнил, что предыдущая попытка взорвать арку моста с воды не дала ожидаемого результата: конструкция выдержала взрыв, а ее опоры и элементы крепления устояли. На этот раз украинская сторона задействовала значительно больше средств поражения и тщательнее подготовила операцию.

По сообщениям президента, в ней могли быть использованы около 11 различных средств поражения. Часть из них была настолько секретной, что об их существовании не знали даже специалисты, с которыми общается эксперт. Криволап также обратил внимание на боевую часть "Фламинго", масса которой, по его словам, составляет около 1,15 тонны. Саму ракету он оценивает как шеститонную разработку.

К слову, после атаки компания Fire Point уточнила, что одна ракета "Фламинго" поразила арку автомобильного пролета, а вторая – железнодорожную секцию моста. Также в сети были опубликованы кадры запуска ракет по переправе.

Отдельно Криволап сравнил удар по Крымскому мосту с операцией против российских военных кораблей и нефтяных терминалов в Новороссийске. В обоих случаях украинская сторона задействовала большое количество различных средств поражения, каждое из которых выполняло отдельную задачу.

Эксперт считает, что такая координация может стать важным примером современной тактики ведения войны. Украина не просто применяет отдельные ракеты или беспилотники, а разрабатывает сложные операции, в которых различные виды вооружения дополняют друг друга. Именно длительная подготовка и слаженная работа различных подразделений позволили достичь такого результата.