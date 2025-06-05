Россия в море никак не отреагировала на атаку по Крымскому мосту, – Плетенчук

Недавно СБУ нанесла удар по Крымскому мосту. Однако российские силы в Черном море никак не отреагировали на это событие.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Военно-морских сил ВС Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

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Изменилось ли что-то в море после атаки на Крымский мост

По словам Дмитрия Плетенчука, Россия никоим образом в море не отреагировала на атаку по Крымскому мосту. Он добавил, что по состоянию на утро 5 июня в Черном море находится один подводный ракетоноситель, а днем ранее их было два. То есть ситуация практически не изменилась.

Что касается воздушного пространства, то оно очень насыщено российской авиацией – от вертолетов, заканчивая дронами и авиацией оперативно-тактического уровня. Там все летает, что только у них есть в наличии,

– рассказал спикер.

Плетенчук также добавил, что оккупанты, вероятно, были удивлены визитом французских самолетов в воздушное пространство над Черным морем накануне.