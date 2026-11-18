Силы обороны нанесли успешный удар по Крымскому мосту в ночь на 17 ноября. Теперь оккупантам приходится "разгребать" множество новых проблем.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, у россиян существенно усложнится снабжение на этом направлении. У них и так уже были проблемы, ведь Силы обороны годами подрывали морскую логистику. Теперь еще и по мосту нанесли удар.

Каковы последствия удара по Крымскому мосту?

Как подчеркнул Плетенчук, россияне не могли полноценно использовать железнодорожную часть моста еще после предыдущих ударов Сил обороны Украины. По этой ветке не перевозили тяжелые грузы. Однако перевозить личный состав по автомобильным дорогам им ничто не мешало.

Не стоит забывать, что в Крыму есть группировка оккупантов, которую нужно удерживать. Однако сложнее всего будет другим подразделениям.

В самой сложной ситуации могут оказаться те войска, которые находятся на левом берегу Херсонской области. То есть те, которые достаточно далеко и от России, и от Крыма,

– отметил Плетенчук.

Плетенчук оценил последствия удара по Крымскому мосту: смотрите видео 24 Канала

Также из-за обрушения арки в настоящее время заблокировано судоходство в Азовское море. Там в очередях по обе стороны стоят российские корабли.

Добавим, что в соцсетях уже опубликовали последствия повреждения Крымского моста. На кадрах видно, насколько сильно повреждена автомобильная часть.