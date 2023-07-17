Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что "хлопок" на Крымском мосту усложнит логистику врага на Юге, а также поможет украинскому наступлению. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Возникнут проблемы с логистикой

В результате ударов по мосту повредилась его автомобильная часть. И поэтому усилилась нагрузка на железнодорожную часть. В то же время российская армия осуществляла перевозку в большей степени по железной дороге, чем автомобильным транспортом.

Россияне в ближайшие дни будут переориентировать свою автомобильную компоненту на железнодорожную. Для того чтобы это происходило эффективнее, они будут уменьшать пропорцию гражданской и коммерческой перевозки и увеличивать военную. И таким образом постараются выйти из этой ситуации,

– отметил военный обозреватель.

Проблемы с логистикой автомобильных перевозок у них могут занять несколько дней, пока россияне не наладят материально-техническое обеспечение по железной дороге. Однако железнодорожное сообщение у них пока не работает полноценно. Но постепенно они выйдут на те же объемы перевозок, которые были до "хлопка" на Крымском мосту.

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Однако, по его мнению, главное то, что оккупанты сейчас будут ремонтировать поврежденный пролет моста и восстанавливать автомобильный путь. Но кто гарантирует, что через месяц или два не произойдет новый инцидент на Крымском мосту, и железная дорога, которая сейчас функционирует неполноценно, и дальше продолжит функционировать.

"Эти инциденты имеют шансы стать системными", – подчеркнул Александр Коваленко.

Обратите внимание! На очередной "хлопок" на Крымском мосту отреагировал заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев. Он в очередной раз начал угрожать Украине и ее руководству "негуманными методами". В частности, он призвал "уничтожать высшее руководство" и "взрывать их собственные дома и дома их родственников".

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