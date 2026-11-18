Удар по Крымскому мосту 17 ноября привел к затоплению автомобильной арки в Керченском проливе. В результате этого суда оккупантов лишились выхода в Черное море и не смогут вывозить награбленное зерно.

Масштабное разрушение переправы нанесло врагу ощутимый экономический удар, о чем в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель Василий Пехньо.

Логистика врага держится на сухопутном пути

По его словам, сооружение имело для Кремля прежде всего сакральное значение как символ "русского мира", тогда как автомобильные поставки оккупационных войск через мост уже давно сведены к минимуму. Железнодорожное же сообщение агрессора подвергалось существенным ограничениям еще после предыдущих атак украинских сил.

Основным маршрутом снабжения для российской группировки в Крыму остается сухопутный коридор от Ростова до Джанкоя по автодороге Р280.

Несмотря на то, что этот маршрут находится под огневым контролем Сил обороны Украины, оккупанты продолжают перебрасывать по нему военные грузы в больших объемах. Также россияне активно привлекают новые кадры для обслуживания и защиты этой логистической ветки.

Эксперт о последствиях удара по Крымскому мосту: видео

Экономический удар и заблокированный пролив

Наиболее критическим последствием атаки стало разрушение мостовой арки, затопление которой заблокировало Керченский канал. Это мгновенно создало каскад логистических проблем для российского судоходства.

Фактически Керченский пролив завален. Корабли из портов Азовского моря, а также речные суда с Волги, Дона и Каспия лишены возможности выходить в Черное море,

– отметил Василий Пехньо.

Из-за возникшего затора оккупанты лишились возможности вывозить награбленное украинское зерно из захваченных портов Бердянска и Мариуполя, что нанесло значительный удар по экономическому потенциалу России.

Ранее в Военно-морских силах ВСУ сообщали, что из-за повреждения моста в сложнейшей логистической ситуации окажутся войска оккупантов на левом берегу Херсонской области.