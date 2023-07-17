Требуют "ударов возмезия": у россиян истерика из-за взрывов на Крымском мосту

Взрывы на Крымском мосту спровоцировали огромную панику на временно оккупированном полуострове. И пока одна часть убегает из Крыма и стоит в несколько километровых пробках, другая часть сторонников Путина требует жестокого ответа.

Российские телеграм-каналы буквально взорвались нытьем из-за повреждений Крымского моста. Как поклонники путинского режима истерят в сети – сообщает 24 Канал.

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Россияне требуют мести

Сеть буквально взорвалась истерикой россиян из-за удара по Крымскому мосту. Россияне цинично стали призывать наносить ракетные удары по гражданскому населению Украины, и большинство радуется перспективе, что "украинцы за кусок асфальта неделями будут сидеть в подвалах".

Вместе с тем, часть пользователей в сети возмущена реакцией оккупационных властей Крыма на повреждение моста. Россияне набросились с бранью, что якобы полуостров скрывает реальные последствия удара по Крымскому мосту, а трактовка "чрезвычайного происшествия" – россиян изрядно свирепствует.

Истерика россиян в сети / Скриншоты из соцсетей

К слову, на комментарий с марками отреагировал и гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский. Он высмеял россиян и заявил, что марки с Крымским мостом "давно отпечатаны".

Что касается Крымского моста – как-то даже неудобно исправлять российские сети, но что такое "печатают", все уже напечатано заранее и скоро будет в продаже,

– написал Смелянский.

В сети также напомнили, как осенью 2022 года российский диктатор Владимир Путин "инспектировал" мост. Активист Сергей Стерненко высмеял "бункерного деда" и заявил, что "не зря проводил инспекцию".

"Кричать" о мести за Крымский мост начали и так называемые "военкоры". К примеру, один из таких призывает к "ответным действиям", однако стоит отметить, что любые удары Украины – это ответ на развязанную кровопролитную войну Россией. Журналист Денис Казанский подчеркнул, что Россия ежедневно цинично убивает украинцев независимо от того, стоит Крымский мост или нет.

Бессмысленно угрожать тем, что ты и так уже делаешь. Глупо угрожать каким-то ответом тому, кого ты и так уже полтора года пытаешься убить,

– заявил он.



"Военкор" призывает к мести / Фото Денис Казанский