Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, почему России будет сложно восстановить Крымский мост после ударов украинских войск, как ВСУ провели операцию без Starlink и почему Кремль проигрывает технологическую войну.

Новые удары по Крымскому мосту вновь подняли вопрос о способности России восстанавливать переправу и обеспечивать военную логистику на оккупированном полуострове. В то же время масштаб украинской операции стал поводом для разговора о развитии военных технологий и зависимости от западных систем связи.

Политтехнолог Михаил Шейтельман в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему считает последнюю атаку на Крымский мост принципиально отличной от предыдущих и какие последствия она может иметь для российской армии. Он также рассказал о технологическом отставании России, перспективах применения искусственного интеллекта в военной сфере и рисках, которые его развитие создает для человечества.

Удар по Крымскому мосту показал превосходство украинских технологий

Крымский мост стал одним из главных символов путинской политики и оккупации Крыма. Ему посвящали фильмы и песни, а теперь одна из его арок оказалась на дне Керченского пролива. Что это означает для Путина?

Честно говоря, мне сложно сказать, что это означает лично для Путина, потому что кто знает, что у него в голове. Но гораздо важнее то, что Украина показала миру этой операцией. И здесь я говорю как о собственных выводах, так и о том, что вижу в международном информационном пространстве.

Ранее Украина уже дважды взрывала Крымский мост, и оба раза удавалось обрушить его пролеты. В первый раз это сделали с помощью грузовика, во второй – морских дронов. Однако тогда речь шла о специальных операциях, организованных спецслужбами. Они требовали изобретательности, тщательной подготовки и использования нестандартных решений.

Вспомните, например, операцию "Паутина", в ходе которой Украина нанесла масштабный удар по российской стратегической авиации. Это также была операция спецслужб. Или можно провести аналогию с действиями Моссада, когда с помощью пейджеров провели атаку против представителей "Хезболлы". Это все операции, которые можно назвать специальными, в своем роде уникальными. Их успех не обязательно означает, что такую же операцию можно регулярно повторять.

Но нынешний удар по Крымскому мосту принципиально иной. Это уже военная операция, которую проводит армия Украины. Не так важно, кто именно координировал отдельные ее элементы. Возможно, к этому была привлечена Служба безопасности, но главное вовсе не в этом.

Суть в том, что это армейская операция, военная операция, которую можно повторять в любой точке. Если это сделано здесь, значит, это можно сделать на мостах через Волгу, на мостах в Ростове через Дон. То есть любой мост в пределах нескольких сотен километров сегодня можно обрушить,

– пояснил Шейтельман.

Если удалось поразить столь сложный и защищенный объект, то, я думаю, другие подобные цели могут оказаться значительно проще. Причем во время операции было задействовано уникальное количество различных летательных аппаратов. Их производят разные компании – как государственные, так и частные. Все это необходимо было скоординировать, чтобы система работала как единое целое.

Украина продемонстрировала исключительный уровень координации между различными участниками операции. И на этом фоне действия России выглядят совсем иначе. Ее бомбардировки часто производят впечатление хаотичных: сегодня проводят атаку на один объект, завтра на другой, где-то попали, где-то нет. Ничего сопоставимого с такой украинской операцией Россия, на мой взгляд, до сих пор не продемонстрировала.

Самое важное даже не то, что Украина смогла организовать одну сложную атаку. Мы показали, что за пять лет создали огромную высокотехнологичную индустрию. Это уже промышленные масштабы, а не небольшое производство в одном месте.

Некоторые предполагали, что Украина полгода накапливала оружие для этой операции. Но я с этим не согласен. Ведь параллельно украинские военные продолжали ежедневно проводить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Поэтому речь не идет о том, что ради одной атаки пришлось надолго приостанавливать другие операции. Такой результат можно достичь в рамках постоянной работы оборонной промышленности.

Это, наверное, страшнее, чем символизм Крыма и этого моста. Страшнее, потому что это означает, что Россия проигрывает войну технологий. Россия проигрывает войну умов. Оказалось, что в Украине люди смогли собраться вместе и сделать такой, а Россия ничего подобного не продемонстрировала,

– подчеркнул политтехнолог.

Часть образованных и технологически подготовленных людей уехала из России, тогда как в Украине удалось объединить специалистов для создания сложных военных решений. И сейчас мы видим результаты этой работы. На мой взгляд, это гораздо серьезнее для будущего России, чем сам факт потери одного символического объекта.

О фильмах, песнях и пропагандистской истории вокруг Крымского моста уже сказано очень много. Я даже не знаю, что нового можно добавить к этой теме. Но военный смысл операции огромен.

Снова удалось нарушить работу автомобильной части моста. Я думаю, что в ближайшее время может появиться возможность окончательно перерезать и железнодорожное сообщение. Тогда Крым будет все больше превращаться в логистически изолированный полуостров, а его возвращение под украинский контроль станет более реальным.

Это будет напрямую влиять и на южную группировку российской армии. Если на Донбассе вытеснить российские войска чрезвычайно сложно из-за особенностей их логистики, то в Крыму и на оккупированной части Херсонской области ситуация может измениться. Я думаю, что после таких ударов Россия вряд ли получит столь выгодные условия для переговоров, какие ей предлагали ранее.

Восстановить Крымский мост во время войны будет чрезвычайно сложно

Дмитрий Песков пообещал, что Россия восстановит Крымский мост и сделает его даже лучше. Но как можно восстанавливать столь большой объект во время войны, если даже его мощная система защиты не смогла предотвратить удар?

Я думаю, Песков сам никогда не верит в то, что говорит. По крайней мере, из всех специалистов, чьи оценки я слышал, ни один не сказал, что столь поврежденную конструкцию реально восстановить во время боевых действий. И здесь проблема не только в масштабах разрушений, но и в условиях, в которых придется проводить ремонт.

Россияне долго скрывали, что именно произошло с мостом. Из-за этого многие люди искренне полагали, что обрушилась лишь небольшая часть конструкции, а остальная часть автомобильной переправы осталась на месте. К тому же долгое время не было достаточно качественных снимков повреждений.

Я видел много изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта. Честно говоря, сам тоже генерировал их для заставок, потому что нужно было как-то проиллюстрировать событие, а достоверных фотографий не хватало.

Но потом появилось видео, которое, вероятно, снял пассажир поезда во время движения по мосту. И уже на этих кадрах стал виден масштаб обрушения. Насколько можно было оценить, речь шла примерно о 270 метрах конструкции, хотя точную длину я сейчас не назову.

Чтобы это восстановить, потребуется грандиозная операция. И это даже в мирное время, без войны. Такая работа займет как минимум год, а скорее всего, больше. Ведь нужно заново изготавливать эти арки. Они же не лежат где-то на складе в запасе,

– пояснил Шейтельман.

Такую конструкцию нужно сначала создать на суше, подготовить понтоны, доставить ее к месту монтажа и установить. Для этого понадобится много специализированных судов и строительной техники. И все это придется делать в зоне, по которой украинские военные уже продемонстрировали способность наносить удары.

Россияне не могут просто пригнать несколько кранов и спокойно начать строительство. Любые масштабные работы будут сопряжены с риском новых атак. Поэтому, на мой взгляд, восстановление моста во время войны практически невозможно.

Я также считаю, что Россия не сможет отделить такие строительные работы от военного значения самой переправы. Речь идет об инфраструктуре, которую оккупанты используют в своей логистике. Хотя здесь нужно различать статус объекта и людей, которые могут на нем работать, я не вижу условий, при которых россияне могли бы безопасно организовать полномасштабное восстановление.

Но меня удивляет даже сама риторика Пескова. Он говорит, что они построят еще лучше. А что это значит? Получается, в прошлый раз специально строили плохо, а теперь наконец-то решили сделать качественно?

Вот это снова начинается: мы не старались, мы еще не начинали, мы большие, мы все сделаем. Россия уже пять лет рассказывает эти сказки о том, какая она большая, как все сделает и все восстановит. Но почему-то у них и НПЗ не восстанавливаются, и новые танки не строятся,

– заметил политтехнолог.

На мой взгляд, российская армия в значительной степени продолжает использовать советскую технику, запасы которой постепенно иссякают. Это касается танков, боевых машин пехоты, самолетов и других видов вооружения. То, что они могут произвести сейчас, не компенсирует всех потерь и потребностей войны.

Раньше Россия могла применять чрезвычайно большое количество ракет во время атак на Украину. Теперь, как я оцениваю, ее возможности уже не те. Новые ракеты производят, но не в тех объемах, которых хотелось бы российскому командованию.

Есть и вопрос качества личного состава. Люди, которых эвакуировали из Олешек, рассказывали, как менялся облик российских военных. Сначала приходили хорошо экипированные солдаты, а впоследствии они все чаще видели плохо одетых и неопрятных оккупантов, которые, по их словам, воровали даже женскую одежду.

Поэтому заявления Кремля о том, что Россия способна быстро восстановить любую инфраструктуру и компенсировать все потери, я воспринимаю очень скептически. Особенно после того, как Украина продемонстрировала возможность наносить удары даже по такому хорошо защищенному объекту, как Крымский мост.

Украина смогла провести сложную операцию без Starlink

Во время атаки на Крымский мост Украина, по имеющейся информации, не использовала Starlink и другие американские системы связи. Координацию большого количества дронов и ракет обеспечивали собственные технологические решения. Значит ли это, что внешних рычагов давления на Украину становится меньше?

Конечно. Но я хотел бы сделать важное уточнение. Если говорить именно об этой операции, то она действительно уникальна по масштабу. В то же время технологии, которые в ней использовались, не возникли из ниоткуда. Украинские военные давно применяют на фронте подобные системы, просто в значительно меньших масштабах.

Например, дроны, выполняющие функции ретрансляторов связи, уже давно летают над фронтом. Это обычная часть современной войны. И опыт их применения был использован для создания гораздо более масштабной системы координации.

Но здесь есть еще одна причина, почему Украина способна проводить такие операции, а Россия – нет. Посмотрите, какими были экономики наших государств до полномасштабной войны. Россия оставалась преимущественно сырьевой экономикой, зарабатывающей на нефти и других ресурсах. А Украина активно развивала высокотехнологичную индустрию.

У нас было огромное количество программистов. Я даже не берусь сейчас утверждать, что мы были первыми в Европе по количеству программистов на душу населения, но по общему количеству специалистов Украина точно входила в число лидеров. И эта отрасль росла чрезвычайно быстро.

К началу полномасштабной войны IT-индустрия уже приближалась по экономическому значению к традиционным отраслям, в частности к металлургии. Я не говорю, что эти показатели были одинаковыми, но их уже можно было сравнивать. Это было действительно фантастическое развитие.

Когда дело дошло до технологической войны, Россия ничего не смогла продемонстрировать. Она лишь теряет то, что имела. У нее оставались советские спутники, советские космические корабли, советские ракеты и самолеты. Вся стратегическая авиация тоже была советской,

– пояснил Шейтельман.

Сколько новых стратегических бомбардировщиков Россия построила за время полномасштабной войны? Насколько я оцениваю, ни одного. А сколько новых самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50? Тоже ни одного.

В России было ограниченное количество таких самолетов, и она потеряла значительную часть своего парка. Но она не смогла компенсировать эти потери новым производством. И, на мой взгляд, причина заключается не только в производственных мощностях, но и в отсутствии соответствующих технологических возможностей.

Поэтому меня больше всего поражает, что Украина смогла организовать столь сложную операцию собственными силами. Причем, как сообщается, даже без использования Starlink.

Но здесь не нужно впадать в другую крайность и утверждать, что теперь Starlink нам вообще не нужен. Это неправда. Для одной специальной операции можно создать отдельную систему связи и координации. Однако обеспечить такой же уровень покрытия на всей территории Украины значительно сложнее.

Со Starlink воевать лучше, если честно. Не будем кривить душу. Для одной спецоперации можно создать собственную систему. Но когда нужно массово сбивать в небе сотни реактивных дронов, очень хочется иметь Starshield, потому что без него это чрезвычайно сложно,

– подчеркнул политтехнолог.

Здесь важную роль играет спутниковая связь. Украина пока не имеет возможности развернуть собственную большую спутниковую группировку, которая обеспечивала бы соответствующее покрытие. До этого нам еще очень далеко.

В то же время существуют альтернативные технологические решения. Например, израильская система, которая, насколько я понимаю, использует интеграцию европейских спутников. То есть речь идет не об отдельных израильских спутниках, а о решении, позволяющем объединить возможности уже имеющейся инфраструктуры.

И, судя по результатам последних ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, такие технологии могут быть чрезвычайно эффективными. Мы видим атаки сразу по многим точкам одного объекта. На мой взгляд, это свидетельствует о возможности управлять дронами в режиме реального времени даже без Starlink на российской территории.

Поэтому главный результат заключается в том, что Украина постепенно получает больше технологических альтернатив. Внешнее давление через ограничение доступа к отдельным системам связи становится менее эффективным, хотя полностью отказаться от спутниковых технологий мы пока не можем.

России становится все сложнее претендовать на статус сверхдержавы

За одним столом встречаются лидеры США и Китая, обладающие передовыми технологиями искусственного интеллекта, и Путин, главным аргументом которого остается ядерное оружие. Достаточно ли этого России, чтобы и впредь считаться равной большим державам?

Конечно, нет. И, на мой взгляд, именно поэтому Дональд Трамп готов говорить в трехстороннем формате фактически только об одной большой теме – сокращении ядерных вооружений. Этот вопрос его действительно волнует, хотя я не знаю, почему именно он уделяет ему столько внимания.

Он говорил об этом еще во время своей предвыборной кампании. В частности, предлагал своеобразный нулевой вариант – чтобы США, Китай и Россия вообще отказались от ядерного оружия. Это напоминает идеи ядерного разоружения времен Михаила Горбачева.

Понятно, что такой сценарий звучит фантастически. Я не думаю, что Трамп сможет его реализовать. Но он продолжает возвращаться к этой теме, и именно она остается одним из немногих вопросов, имеющих общее значение для всех трех государств.

В то же время у США и Китая есть огромное количество других вопросов для переговоров. Это же Тихоокеанский саммит. Они могут обсуждать все – от рыболовства в Тихом океане до производства микрочипов, искусственного интеллекта и развития новейших технологий.

А что может предложить Россия? На мой взгляд, очень мало. У нее остаются природные ресурсы, в частности рыба, и ядерное оружие. Но этого уже недостаточно, чтобы на равных участвовать в определении будущего технологического мира.

Россия сегодня не может сидеть за одним столом с серьезными игроками, потому что ей просто нечего предложить. Ядерное оружие – вот, по сути, и все. А у США и Китая есть технологии, которые будут определять будущее,

– отметил Шейтельман.

Мне очень хочется увидеть мир, в котором ядерное оружие вообще перестанет быть столь важным. Возможно, это мое слишком оптимистичное желание, но я надеюсь, что новое поколение технологий однажды изменит его значение.

Представьте, что появится система, способная полностью нейтрализовать ядерное оружие. Не просто перехватить отдельную ракету, а сделать так, чтобы ядерный арсенал вообще утратил свое стратегическое значение. Тогда мировой порядок изменится.

Ведь когда-то именно появление ядерного оружия позволило отдельным государствам стать сверхдержавами. Обладание такой технологией было одним из главных аргументов в международных отношениях. Но что будет, если этот аргумент перестанет работать?

Если мы создадим оружие на основе искусственного интеллекта, способное за секунду просто уничтожить любое ядерное оружие, тогда выяснится, что Россия больше не в этом клубе. А кто останется в клубе – я не знаю, потому что это вопрос решается прямо сейчас,

– предположил политтехнолог.

В таком случае настоящими сверхдержавами могут стать те страны, которые создадут собственные независимые системы искусственного интеллекта. Мы уже видим американские и китайские разработки. Но не исключено, что к этому списку присоединится Южная Корея или другие технологически развитые государства.

Например, в Южной Корее уже работают над тем, чтобы сделать национальные модели искусственного интеллекта доступными для граждан при государственной поддержке. И это чрезвычайно интересная тенденция.

Поэтому я пока не готов назвать окончательный список будущих технологических лидеров. Но убежден, что именно развитие искусственного интеллекта может определять их место в мире гораздо больше, чем старые военные технологии.

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