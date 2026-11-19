Удар по железнодорожной части Крымского моста 19 ноября еще больше затруднит военную логистику оккупантов на юге Украины. И возникает вопрос, когда они вообще смогут приступить к его восстановлению.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. В Кремле утверждают, что Крымский мост восстановят. Но это совсем не простая задача.

Может ли Россия уже начать его восстанавливать?

Как подчеркнул Плетенчук, уже начинается период штормов на море. Поэтому о полноценных восстановительных работах не стоит даже говорить в ближайшие полгода.

Поэтому о полноценных работах по крайней мере в ближайшие полгода, я думаю, даже нет смысла говорить. Когда устанавливали эту арку, они тоже ждали подходящей погоды, потому что это непростая инженерная операция,

– сказал Плетенчук.

Плетенчук объяснил, возможно ли восстановить Крымский мост в ближайшее время: смотрите видео 24 Канала

К тому же не стоит забывать, что Силы обороны имеют возможность и в дальнейшем проводить атаки по этому участку. Поэтому в любом случае оккупантам будет чрезвычайно сложно что-либо предпринимать.

Добавим, что в ночь на 19 ноября Силы обороны вновь нанесли удар по Крымскому мосту. На этот раз удалось поразить железнодорожную часть сооружения. До этого момента у врага была возможность по крайней мере частично перебрасывать по нему определенные военные грузы.