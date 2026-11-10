Россия совершила атаку на гражданское предприятие в Винницкой области: погибли два человека

В результате удара, нанесенного 10 ноября по гражданской инфраструктуре Ладыжинской общины, погибли 2 человека. В связи с невосполнимой утратой среди мирных жителей с сегодняшнего дня объявлен трехдневный траур.

Об этом сообщил секретарь Ладыжинского городского совета Александр Коломиец в своих социальных сетях.

Что известно о последствиях атаки на Ладыжин?

Чиновник выразил соболезнования семьям погибших жителей и призвал горожан быть внимательными во время воздушной опасности. Экстренные и коммунальные службы оперативно приступили к работе на местах попаданий для скорейшего устранения повреждений гражданских объектов.

В настоящее время все службы работают над ликвидацией последствий ударов. Прошу жителей общины не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Держимся вместе. Берегите себя и своих близких,

– отметил Александр Коломиец.

Об этом также сообщила глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная. Она выразила соболезнования родным и близким погибших. По ее словам, два человека погибли этой ночью в результате вражеской атаки на гражданское предприятие в Винницкой области. Также были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Напомним, ранее мы писали, что 2 ноября российские войска нанесли жестокий авиаудар по учебному заведению в Камышевахе в Запорожском районе.

Тогда захватчики сбросили 9 управляемых авиабомб непосредственно на укрытие, в результате чего погибли 37 человек, среди которых оказались спасатели ГСЧС и правоохранители.