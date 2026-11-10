Росія атакувала цивільне підприємство на Вінниччині: загинули двоє людей

Про це повідомив секретар Ладижинської міської ради Олександр Коломієць у своїх соцмережах.

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Що відомо про наслідки атаки на Ладижин?

Посадовець висловив співчуття родинам загиблих жителів і закликав містян бути уважними під час небезпеки з повітря. Екстрені та комунальні служби оперативно розпочали роботу на місцях влучань для якнайшвидшого усунення пошкоджень цивільних об'єктів.

Наразі всі служби працюють над ліквідацією наслідків ударів. Прошу мешканців громади не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Тримаємося разом. Бережіть себе та своїх близьких– зазначив Олександр Коломієць.

Про це також повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна. Вона висловила співчуття рідним і близьким загиблих. За її словами, двоє людей загинули цієї ночі внаслідок ворожої атаки на цивільне підприємство на Вінниччині.Також пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 2 листопада війська Росії завдали жорстокого авіаудару по закладу освіти в Комишувасі Запорізького району.

Тоді загарбники скинули 9 керованих авіабомб безпосередньо на укриття, внаслідок чого загинули 37 осіб, серед яких опинилися рятувальники ДСНС та правоохоронці.