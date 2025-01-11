"Прилетела ракета": сестра оккупанта подтвердила поражение лагеря на Белгородщине и назвала потери
Военная разведка обнародовала очередной радиоперехват. В нем сестра захватчика подтвердила успешное поражение лагеря подготовки оккупационных войск на Белгородщине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.
Смотрите также "Пуск из воды был": в ГУР опубликовали перехват переговоров российского пилота пораженного Ми-8
Удар по лагерю подготовки оккупантов на Белгородщине
В радиоперехвате россиянка подтвердила потери агрессора в результате огневого поражения лагеря подготовки российской армии в Белгородской области. Отметила, что ее брат якобы выжил.
Ракета прилетела на полигон. Успели некоторые пацанята сигануть в окопы, а 6 срочников погибли,
– сказала сестра оккупанта.
В то же время пожаловалась, что никто из командиров не сообщает о ситуации. Мол, хотя бы старшина мог бы дважды в день писать, что "все хорошо".
В ГУР подчеркнули, что за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.
Смотрите также ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту врага на Курщине, – Генштаб
Сестра оккупанта подтвердила поражения и потери: смотрите видео