"Прилетела ракета": сестра оккупанта подтвердила поражение лагеря на Белгородщине и назвала потери

Военная разведка обнародовала очередной радиоперехват. В нем сестра захватчика подтвердила успешное поражение лагеря подготовки оккупационных войск на Белгородщине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Удар по лагерю подготовки оккупантов на Белгородщине

В радиоперехвате россиянка подтвердила потери агрессора в результате огневого поражения лагеря подготовки российской армии в Белгородской области. Отметила, что ее брат якобы выжил.

Ракета прилетела на полигон. Успели некоторые пацанята сигануть в окопы, а 6 срочников погибли,

– сказала сестра оккупанта.

В то же время пожаловалась, что никто из командиров не сообщает о ситуации. Мол, хотя бы старшина мог бы дважды в день писать, что "все хорошо".

В ГУР подчеркнули, что за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.

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Сестра оккупанта подтвердила поражения и потери: смотрите видео



