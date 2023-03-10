Переехали в село, потому что думали, что там безопаснее, – дочь погибших из Львовской области
В ночь на 9 марта российская ракета убила 2 семьи во Львовской области. Одна из них переехала за город из соображений безопасности.
В результате удара по селу Большая Ольшаница Золочевского района Львовской области погибли 5 человек. В одном из домов жили супруги, которые переехали в деревню, потому что считали, что в селе им будет безопаснее. Об этом рассказала дочь погибших.
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Украинка рассказала о родителях, которых убила российская ракета
Ольга пришла во двор, чтобы собрать вещи родителей. Вместе с погибшими супругами погиб также их зять, муж сестры Ольги. На развалинах разрушенного дома она вспомнила о событиях той ночи, когда ее мама, папа и их зять погибли.
Я проснулась от взрыва, а потом через несколько минут – 10, 15, может, 20 минут, не знаю… У меня сестра есть, ее муж тоже погиб, он был здесь… Сестра позвонила и сказала, что из полиции позвонили по телефону и сообщили, что нет пол дома. А когда я приехала сюда, они разбирали завалы и видела своих родителей. Я видела своих родителей,
– рассказала Ольга сквозь слезы.
Она добавила, что они переехали из города в деревню, потому что думали, что там безопаснее.
Фото с их несчастной собачкой облетело мир
Собака Эльза, которая лежала на развалинах дома и продолжала ждать хозяев, принадлежит именно родителям Ольги. Щемящее фото было сделано именно во дворе родителей Ольги. У собаки травмирована лапка и шея.
Это собака моих мамы и папы. У него была проколотая шея. Но ему уже сняли эту цепь и он лежит на том одеяле, что мои мама и папа там спали, покрывались,
– рассказала она.
Этот пес и еще один любимец семьи по соседству – все, кто выжил в результате удара России по двум домам. Две семьи, жившие там, погибли полностью.
Удар по домам во Львовской области унес жизни 5 человек
- Около 4 утра в Золочевском районе Львовской области раздался мощный взрыв: вражеская ракета упала на жилые дома, в результате чего погибли трое мужчин и две женщины, находившиеся дома.
- Пожар уничтожил три дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек. Однако самое главное – унесенные человеческие жизни.
- Всего в результате удара повреждено около 20 домов, там срывало крыши, выбило окна.
- Таково следствие удара всего 1 ракеты. Силы противовоздушной обороны сумели сбить другие, залетевшие на территорию области.
- Кроме Львовской области в результате ракетных обстрелов погиб погибший в Днепропетровской области. В тот же день российские оккупанты обстреляли остановку в Херсоне и убили 4 человека.