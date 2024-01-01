Ночной удар "Шахедами" по Львову: жуткие кадры с мест ударов

Россия ночью против 1 января снова атаковала Украину "Шахедами". Под ударом оказался и Львов.

Утром 1 января, в первый день года, россияне атаковали Львов ударными дронами. Известно несколько попаданий.

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Россияне попали в два объекта

Оба здания, оказавшихся под прицелом, врага принадлежат к объектам национальной памяти. В частности, говорится об университете в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера и музей Романа Шухевича на Белогорще.

Предварительно обошлось без жертв.



Враг атаковал Дубляны / Фото Андрея Садового

Разрушения существенны. На фото заметно, что крыша здания повреждена больше всего. Известно, что именно там загорелся пожар, который успешно ликвидировали пожарные.

Также под ударом оказался музей Романа Шухевича в Белогорще. Там также было возгорание, которое удалось потушить.



Музей Романа Шухевича также пострадал / Фото Максима Козицкого

Спасатели также поделились кадрами с места происшествия. Они оперативно отреагировали на вызовы и устраняли последствия вражеских обстрелов ударными дронами.

ГСЧС работали на месте событий / Фото ГСЧС

Россия атаковала Украину на Новый год 122 дронами