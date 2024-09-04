На сегодня достаточно, но потребность остается: львовян призывают сдать кровь для пострадавших

Россия 4 сентября цинично ударила по домам и гражданской инфраструктуре во Львове. За помощью к медикам уже обратились 50 человек, а потому львовян призывают сдавать кровь для пострадавших.

В Первом медобъединении отметили, что есть пострадавшие в критическом состоянии. Медики добавили, что пострадавшие нуждаются во всех группах крови.

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Львовян призвали сдавать кровь

Актуальная информация! Андрей Садовый в 14:50 сообщил, что на сегодня крови достаточно, однако потребность остается. Поэтому он призвал львовян приходить в четверг, 5 сентября, в Городской центр крови.

Сейчас помощь медиков получили 50 пострадавших. Семеро пациентов сейчас в критическом состоянии, еще 8 – находятся в операционных.

В Первом медицинском объединении отметили, что сейчас существует острая потребность в донорской крови.

Просто сейчас нужны все компоненты крови. Призываем львовян и гостей города прийти в Городской центр крови и помочь пострадавшим,

– призвали в медобъединении.

Во Львове также планируют выезд передвижного Центра службы крови, чтобы привлечь как можно больше доноров в связи с необходимостью.

Важность донорской крови отметил также мэр Львова Андрей Садовый.

Заведующий Городского центра крови Юрий Кобецкий в комментарии Суспильному отметил, что сейчас есть потребность во всех группах крови. Не стоит только сдавать кровь лицам, которые переболели гепатитом B и С и СПИД. Все остальные противопоказания на месте определят врачи. Он также добавил, что после ракетной атаки уже 70 человек изъявили желание сдать донорскую кровь.