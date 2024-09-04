Во Львове после удара пострадало несколько подстанций: как это повлияет на ситуацию со светом

Жестокий удар по Львову в ночь на 4 сентября унес жизни семерых человек, пострадали 64. Россия повредила много исторических зданий.

Кроме этого, было попадание по вокзалу и энергетическим объектам. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий в эфире телемарафона сообщил, какая ситуация в городе с электричеством.

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Будут ли дополнительные отключения во Львове после атаки

Небольшие трансформаторные подстанции, которые находились в районах жилой застройки, повреждены. По обеспечению электроснабжением для нас они не критичны,

– сказал Максим Козицкий.

А первый заместитель председателя Львовской ОВА Андрей Годик в эфире 24 Канала сказал, что большинство объектов, пострадавших от разрушений, относятся к исторической застройке города. Они отнесены к памятникам архитектуры национального или местного значения.

"Точно не говорится ни о каких энергетических или стратегических военных объектах. Единственный энергетический объект, который был поврежден, – банальная городская трансформаторная подстанция, которая обслуживала 300 абонентов. Вот и вся стратегическая цель "русского мира", – подчеркнул он.