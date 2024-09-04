Повреждены пути, была остановка поездов: во Львове из-за удара пострадала работа вокзала

Из-за российского удара по Львову 4 сентября также была приостановлена работа железнодорожной инфраструктуры. Из-за этого возникла задержка в движениях поездов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Он также отметил, что были повреждения и на самой железной дороге города, передает 24 Канал.

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Что было с работой железной дороги во Львове из-за удара

Козицкий, говоря о работе железнодорожного вокзала во Львове после удара сказал, что, по состоянию на утро 4 сентября, было повреждено 13 путей.

Было остановлено временно движение грузовых поездов, и была задержка движения пассажирских поездов более чем на один час,

– сказал глава Львовской ОВА.

В настоящее время, по словам чиновника, полностью восстановлено сообщение железнодорожного транспорта. Поэтому железнодорожные поезда отправляются вовремя с вокзала.

К слову, Максим Козицкий также рассказывал, что в результате вражеского удара было повреждено 17 памятников архитектуры местного значения во Львове, которые расположены в ареале ЮНЕСКО.

Также, по словам главы Львовской ОВА, в городе в целом повреждено 150 домов. В 250 – выбиты стекла.