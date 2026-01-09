Россия применила в Украине ракету, способную нести ядерную боеголовку, – NYT об атаке на Львов
- Россия, вероятно, атаковала Львов ракетой "Орешник", способной нести ядерную боеголовку, что является тревожным сигналом для Украины и ее союзников.
- Это был второй случай использования "Орешника" с полигона стратегических ядерных сил России.
В ночь на 9 января российские войска, вероятно, атаковали Львов "Орешником". Эта баллистическая ракета способна нести ядерную боеголовку и является чрезвычайно сложной для перехвата.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
Что означает удар по Львову?
В случае подтверждения применения "Орешника", даже с обычной или имитационной боевой частью, это стало бы тревожным сигналом для Украины и ее западных союзников и означало бы эскалацию со стороны главы Кремля Владимира Путина.
Удар по Львовской области был вторым случаем за время полномасштабной войны, когда ракета запускалась с полигона стратегических ядерных сил России, расположенного далеко от границ Украины.
Справка. По данным Пентагона, ракета "Орешник" создана на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", которая была модифицирована до меньшей дальности. Она несет несколько боевых частей, разделяющихся в полете и падающих на цель.
Напомним, впервые россияне применили "Орешник" в ноябре 2024 года для атаки на Днепр. Впрочем, тогда повреждения были минимальными, поскольку ракета несла имитационные боевые части, что свидетельствовало о скорее символическом применении этого оружия.
На этот раз взрывы, которые прозвучали после сигналов воздушной тревоги, произошли значительно ближе к границе с Польшей. Польша является членом НАТО и Европейского Союза, что может свидетельствовать о намерении России продемонстрировать более непосредственную угрозу.
После предыдущего удара Путин называл эту ракету новым достижением российского оборонного комплекса и использовал ее как аргумент, чтобы Запад отказался от дальнейшей поддержки Украины в ее обороне от российского вторжения.
Что известно об очередной массированной атаке?
Этой ночью российские войска запустили 242 ударных БПЛА, 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400, 22 крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря и 1 баллистическую ракету средней дальности с полигона Капустин Яр.
Под основным прицелом этой вражеской атаки оказалась Киевщина. Силам обороны удалось отразить более 220 вражеских БпЛА, 8 "Искандеров"/С-400 и 10 "Калибров".
В результате удара по Львовщине в поселке Рудно Львовской общины сработала автоматическая система безопасности газа. Сейчас газоснабжение временно прекращено для 376 абонентов на нескольких улицах.