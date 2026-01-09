Россия применила в Украине ракету, способную нести ядерную боеголовку, – NYT об атаке на Львов

В ночь на 9 января российские войска, вероятно, атаковали Львов "Орешником". Эта баллистическая ракета способна нести ядерную боеголовку и является чрезвычайно сложной для перехвата.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Читайте также По Украине снова ударили "Орешником": может ли ракета нести ядерку и какая ПВО способна ее сбить

Что означает удар по Львову?

В случае подтверждения применения "Орешника", даже с обычной или имитационной боевой частью, это стало бы тревожным сигналом для Украины и ее западных союзников и означало бы эскалацию со стороны главы Кремля Владимира Путина.

Удар по Львовской области был вторым случаем за время полномасштабной войны, когда ракета запускалась с полигона стратегических ядерных сил России, расположенного далеко от границ Украины.

Справка. По данным Пентагона, ракета "Орешник" создана на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", которая была модифицирована до меньшей дальности. Она несет несколько боевых частей, разделяющихся в полете и падающих на цель.

Напомним, впервые россияне применили "Орешник" в ноябре 2024 года для атаки на Днепр. Впрочем, тогда повреждения были минимальными, поскольку ракета несла имитационные боевые части, что свидетельствовало о скорее символическом применении этого оружия.

На этот раз взрывы, которые прозвучали после сигналов воздушной тревоги, произошли значительно ближе к границе с Польшей. Польша является членом НАТО и Европейского Союза, что может свидетельствовать о намерении России продемонстрировать более непосредственную угрозу.

После предыдущего удара Путин называл эту ракету новым достижением российского оборонного комплекса и использовал ее как аргумент, чтобы Запад отказался от дальнейшей поддержки Украины в ее обороне от российского вторжения.

Что известно об очередной массированной атаке?