Преступление против мировой культуры: Россия нанесла удар по части Львова, которая является наследием ЮНЕСКО

Львов 6 июня подвергся одной из самых больших атак на гражданскую инфраструктуру с начала полномасштабного вторжения России. Российские ракеты "Калибры" повредили часть Львова, которая является наследием ЮНЕСКО.

Среди ночи Россия ударила ракетами по гражданскому населению Львова. Оккупанты попали ракетами "Калибр" в жилые дома, общежития Львовской политехники и школы.

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Россия атаковала историческую часть Львова

Разрушенный комплекс расположен в историческом ареале города в буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Разрушение наследия такого уровня – преступление против мировой культуры,

– заявили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

В результате удара по Львову повреждены 4 школы

Мэр Львова Андрей Садовый во время брифинга рассказал, что в результате российских обстрелов в городе около 35 домов получили серьезные повреждения.

Также, по его информации, из-за ракетной атаки России повреждены 4 школы и общежития Львовской политехники.

Садовый отметил, что в зданиях очень много выбитых окон.

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