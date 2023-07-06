Преступление против мировой культуры: Россия нанесла удар по части Львова, которая является наследием ЮНЕСКО
Львов 6 июня подвергся одной из самых больших атак на гражданскую инфраструктуру с начала полномасштабного вторжения России. Российские ракеты "Калибры" повредили часть Львова, которая является наследием ЮНЕСКО.
Среди ночи Россия ударила ракетами по гражданскому населению Львова. Оккупанты попали ракетами "Калибр" в жилые дома, общежития Львовской политехники и школы.
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Россия атаковала историческую часть Львова
Разрушенный комплекс расположен в историческом ареале города в буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Разрушение наследия такого уровня – преступление против мировой культуры,
– заявили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
В результате удара по Львову повреждены 4 школы
Мэр Львова Андрей Садовый во время брифинга рассказал, что в результате российских обстрелов в городе около 35 домов получили серьезные повреждения.
Также, по его информации, из-за ракетной атаки России повреждены 4 школы и общежития Львовской политехники.
Садовый отметил, что в зданиях очень много выбитых окон.
Россия атаковала Львов: что известно о ракетных обстрелах
- Российские террористы обстреляли Львов ночью. В городе было слышно 4 мощных взрыва.
- Местные власти подтвердили, что целью российских захватчиков стала гражданская и критическая инфраструктура. В частности, оккупанты попали в подстанцию, однако основной удар был все же по жилому дому.
- В результате ракетной атаки России погибли 4 человека: три женщины 32, 60 и 63 лет и один 35-летний мужчина.
- В воздушных силах ВСУ сообщили детали ракетного удара. В частности, там рассказали, что Россия атаковала Львов крылатыми ракетами "Калибр" морского базирования с акватории Черного моря.
- Всего российские оккупанты выпустили 10 ракет, с которых удалось сбить 7. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что незначительную часть ракет удалось обезвредить благодаря истребительной авиации. Впрочем, он подчеркнул, что более эффективной ракетной угрозе могут противостоять американские истребители F-16.