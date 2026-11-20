Россия нанесла массированный удар по Львову в ночь на 20 ноября. Враг запустил по городу 15 ракет и более 10 реактивных дронов.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко. По его словам, в результате комбинированной атаки погибли 2 человека. Также известно, что еще 10 человек получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Обломки нашли в разных районах города

Как подчеркнул Москаленко, враг нанес удар по билетным кассам на железнодорожной станции "Скнилов". Также во Львовской области под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры. Осколки от ракет и дронов обнаружили во Франковском и Железнодорожном районах города, а также в Лисиничах.

У нас есть графики аварийных и плановых отключений. Уже сейчас подключены генераторы, которые качают воду на насосных станциях, чтобы обеспечить водоснабжение. Обесточена одна подстанция, поэтому временно движение одного трамвая было приостановлено. Хуже всего, что погибли люди,

– отметил Москаленко.

Обратите внимание! Во Львове уже возобновили движение трамвая №3, который не курсировал через атаку.

Сейчас на месте удара работают правоохранители. Также сегодня будет ограничено движение транспорта по улице Авиационной. А жителей, которым потребуется временное жилье, будут размещать в общежитиях и гостиницах.

У нас есть городская программа компенсации за окна и двери. Это восстанавливаем централизованно. Сейчас завершаем обследование в разных районах города. Жители могут обратиться любым способом. Либо в ЦПАУ, либо в штаб, который работает на месте. Либо на горячую линию 1570. Все работает,

– подчеркнул Москаленко.

Добавим, что мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что враг попал по билетному терминалу на железнодорожной станции "Скнилов".