"Первую ночь работали вообще без сна": на месте удара в Днепре продолжается поисковая операция

В Днепре продолжается поисково-спасательная операция на месте попадания в многоэтажку, которую совершили россияне 28 июня. Спасатели работают уже третьи сутки.

К работам на месте попадания в центре Днепра привлекли спасателей как с Днепропетровской области, так и из других областей. В частности, из Киевской и Сумской областей.

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Спасатели работают на месте попадания в Днепре

Спасатель Сергей работает в Межрегиональном центре быстрого реагирования ГСЧС, который расположен в городе Ромны в Сумской области. Однако после российской атаки на Днепр в целом из его отряда на помощь приехали 20 человек. Из них двое кинологов, другие – спасатели-верхолазы.

Осложнения, конечно, существуют. Спасатели с помощью верхолазного оборудования и веревок спускаются к плитам, которые зависли, и обрезают их. Работаем здесь третьи сутки, с перерывами, немного отдохнем и дальше работать,

– рассказал Сергей.

Фельдшер группы спасательных работ Ян Дубина отметил, что работа спасателей также осложнена тем, что приходится работать в безопорном пространстве. В частности, на месте попадания очень большое количество аварийных конструкций.

В Днепре на месте попадания 28 июня продолжают работать спасатели / Фото Суспильного

"Мы проводим поиск пропавших без вести, поэтому нам надо расчищать определенные участки. Из-за того, что мы не можем работать большими группами, приходится выполнять работы посменно", – рассказал спасатель.

Спасатель Станислав также отметил, что специалисты ГСЧС неутомимо разбирают завалы круглосуточно. После ракетного удара они работали первую ночь без сна, заявил он.

Была первая ночь после прилета. Сложности были прежде всего из-за пожара, который не был локализован. Соответственно было задымление. Также работа в ночное время, темно, сложно. У нас была осветительная техника, но из-за дыма ее не хватало,

– сказал он.

Спасатели отметили, что еще не знают, сколько продлятся поисково-спасательные работы в Днепре, заявив, что операции будут продолжаться до тех пор, пока будут существовать конструкции, представляющие угрозу общественной безопасности.

Стоит отметить, что свой удар по многоэтажному дому россияне осуществили, когда украинцы отмечали День Конституции. По последним данным, известно об одном погибшем человеке и 12 раненых. Среди пострадавших также младенец и беременная женщина.