Проснулась от того, что выбросило с кровати, – жительница дома в Днепре, в который попал "Шахед"

Этой ночью россияне атаковали Украину 31 дроном-камикадзе. Оккупанты попали в многоэтажку в Днепре. Жители разрушенного бойцами Путина дома рассказали об ужасной ночи.

В ОВА заметили, что люди изо всех сил держатся. И слезы сами наворачиваются на глаза. Ведь осознать, что пережитое ночью, – это реальность, до сих пор не могут.

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"Я думала, где-то прилет. А это все у нас произошло"

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Алла – председатель ОСМД. Женщина жила на 9 этаже, впрочем, этой ночью оккупанты разрушили его. Из руин, оставшихся от дома, Алла выбиралась через соседний подъезд. И хотя потеряла жилье, а на лице порезы, впрочем, больше всего переживает за соседей. Ведь мужчину и женщину пока не нашли.

Я на 9 этаже. Квартиры 72 и 71, их нет. Проснулась от того, что меня куда-то бросило. Вокруг кирпичи. Страшно было, провода пообрывало. Выбрались. Выбрались соседи из 71. Муж, отец их – диабетик, нет его. Не знаем, где-то там под завалами. Они вылезли, спасались, хоть сами двое,

– поделилась Алла.

Добавила, что на 8 этаже женщину, которая спала в зале, где теперь дырка, найти пока не могут. Еще одна жительница разрушенного Россией дома рассказала, не сразу поняла, что произошло.

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В ОВА заметили, был гул, от которого стынет кровь. Взрыв и зарево. Одни жители многоэтажки оцепенели. Другие бросились проверять, целы ли дети.

Ребенок у меня подскочила, я ее, конечно же, сразу накрыла покрывалом, подошла к ней и уложила. Потому что я сразу не поняла ... Я думала, где-то прилет. А это все у нас произошло,

– отметила Виктория.

Еще одна жительница дома, в который попал российский дрон, рассказала, что вся квартира сразу же заполнилась дымом.

Едкий дым, потому что во дворе все горело. Но жить надо. Жизни продолжаются. Нас воины защищают, все будет хорошо. Обязательно,

– едва сдерживая слезы отметила Наталья.

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