В Нацполиции сообщили, что по состоянию на 19 января пропавшими остаются 11 человек. По информации правоохранителей, на месте трагедии сейчас работает 10 следственно-оперативных групп.
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Более десятка человек остаются без вести пропавшими после удара по многоэтажке
Следователи продолжают документировать последствия ракетного удара по дому в Днепре. В настоящее время на месте трагедии работают 10 следственно-оперативных групп.
Они осматривают квартиры и принимают заявления владельцев поврежденного имущества. В общей сложности в полицию поступило более 560 заявлений, касающихся трагедии.
Из них 420 сообщений о поврежденном имуществе, 43 – о повреждениях автомобилей и еще 10 об админзданиях. К сожалению, без вести пропавшими до сих пор остаются 11 человек.
Полицейские регистрировали и проверяли сообщения об исчезновении без вести людей. Каждое заявление отработали – сейчас безвестно пропавшими остаются 11 человек,
– отметили в пресс-службе.
Заметим, что 14 января российская ракета убила 45 человек в Днепре. Среди них было 6 детей.
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Сотни днепрян пришли проститься с тренером по боксу, погибшему в Днепре
- Из-за российского ракетного удара по жилому дому в Днепре 14 января погиб заслуженный тренер по боксу Михаил Кореновский. 17 января мужчину похоронили.
- Церемония прощания прошла в игровом зале Приднепровской государственной академии физической культуры и спорта. На похороны пришли сотни днепрян – друзья, коллеги, родные и ученики Кореновского.
- У мужа остались жена с двумя детьми. Россияне забрали у них дом и самого родного человека.