У Нацполіції повідомили, що станом на 19 січня зниклими залишаються 11 людей. За інформацією правоохоронців на місці трагедії зараз працює 10 слідчо-оперативних груп.

Читайте також Зло має бути покаране: поіменний список відповідальних за масове вбивство українців у Дніпрі

Понад десяток людей залишаються безвісти зниклими після удару по багатоповерхівці

Слідчі продовжують документувати наслідки ракетного удару по будинку у Дніпрі. Зараз на місці трагедії працюють 10 слідчо-оперативних груп.

Вони оглядають квартири та приймають заяви від власників пошкодженого майна. Загалом у поліцію надійшло понад 560 заяв, що стосуються трагедії.

З них 420 повідомлень щодо пошкодженого майна, 43 – про пошкодження автомобілів та ще 10 про адмінбудівлі. На жаль, безвісти зниклими досі залишаються 11 осіб.

Поліцейські реєстрували та перевіряли повідомлення про зникнення безвісти людей. Кожну заяву відпрацювали – наразі безвісти зниклими залишаються 11 людей,

– зазначили у пресслужбі.

Зауважимо, що 14 січня російська ракета вбила 45 людей у Дніпрі. З-поміж них було 6 дітей.

Зверніть увагу Тренерка аеробіки загинула під час ракетного удару по Дніпру, тіло 1,5-річного сина не знайшли

Сотні дніпрян прийшли попрощатися з тренером по боксу, який загинув у Дніпрі