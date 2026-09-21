Атака на Московский НПЗ: как удар по заводу отразится на ПВО и ФСБ России

Поражение Московского нефтеперерабатывающего завода в Капоте лишило топлива российских силовиков и ключевые военные объекты. Остановка работы этого предприятия наносит прямой удар по логистике вражеской армии и системе противовоздушной обороны вокруг столицы России.

О последствиях этой масштабной атаки, произошедшей в ночь на 20 сентября, в эфире 24 Канала рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, вывод из строя двух центральных перерабатывающих узлов завода заставит Кремль срочно искать новые пути поставок.

Кто остался без топлива

Московский НПЗ ежегодно перерабатывал ориентировочно 11 миллионов тонн нефти, производя миллионы тонн бензина, дизельного топлива и авиационного топлива. Хотя предприятие обеспечивало значительную часть потребностей гражданского населения Москвы и Подмосковья, его главным клиентом был именно военный сектор.

Основными потребителями были весь гарнизон и Московский военный округ. Это очень важно, ведь он обеспечивал функционирование высших руководящих органов российской власти, в частности военных. Завод поставлял топливо для ФСБ, полиции, ФСО и сети систем ПВО,

– отметил Тимочко.

Военные базы, арсеналы и зенитные комплексы вокруг российской столицы не могут заправляться на обычных автозаправках из-за строгого режима секретности. Теперь российским властям придется расконсервировать стратегические запасы, переориентировать логистику из других регионов или вообще закупать топливо за рубежом. Это автоматически создает дополнительную нагрузку на другие российские нефтеперерабатывающие заводы, которые также становятся приоритетными целями для украинских беспилотников.

О последствиях удара по Московскому НПЗ: смотрите в видео

Как сообщалось ранее, после точного удара предприятие в Капотне полностью остановило свою работу. Эта атака вывела из строя почти 4% всех российских мощностей по переработке нефти. В целом только за первые двадцать дней сентября общий объем парализованных нефтеперерабатывающих мощностей России достиг 14%.

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Напомним, что во время налета дронов российские власти сознательно не включали сирены воздушной тревоги. Аналитики связывают такое поведение с желанием Кремля не сорвать явку на выборах в Госдуму, которые как раз проходили в те дни. Местные чиновники игнорировали массовые жалобы напуганных россиян, отдав приоритет политическим целям, а не безопасности населения.