Журналист из Израиля Сергей Ауслендер в эфире24 Канала проанализировал, какое именно оружие могло долететь до Москвы и действительно ли речь идет об украинской баллистике.

Почему могли нанести удар по Москве?

В сети распространяется немало версий о том, какими именно средствами был нанесен резонансный удар по российской столице. Однако детальное изучение имеющихся кадров и обломков раскрывает гораздо более интересные детали о реальном состоянии российской ПВО и новых возможностях украинских разработок.

По словам Ауслендера, на данный момент нет однозначных свидетельств того, что во время атаки было применено именно баллистическое оружие. Аналитик разобрал слухи о возможном использовании отечественных разработок, в частности ракет "Пеликан" и "Паляница".

"Пеликан" – это оперативно-тактическая ракета малой дальности до трехсот километров, создаваемая как аналог ATACMS, поэтому она никак не смогла бы долететь до Москвы с территории Украины. В то же время реактивный дрон "Паляница" имеет дальность около восьмидесяти пятидесяти километров, а его полет обычному человеку трудно отличить от крылатой ракеты,

– подчеркнул спикер.

Эксперт отметил, что во время воздушной операции Силы обороны могли задействовать крылатые ракеты "Фламинго" или другие реактивные средства. Характерный звук и обнаруженные россиянами обломки со специфическими поворотными рулями свидетельствуют об использовании крылатых ракет, которые в обычных условиях являются достаточно заметной целью для вражеской ПВО.

Успех этой атаки объясняется кардинальным изменением тактики, которую ранее активно применял сам враг. Украинские военные сначала перенасытили российскую противовоздушную оборону большим количеством дешевых беспилотников, что заставило оккупантов полностью исчерпать свой боекомплект.

Когда в системе защиты столицы России образовались бреши, в них направили уже тяжелые ударные средства, которые и достигли поставленных целей,

– подытожил Сергей Ауслендер.