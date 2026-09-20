Об этом "РБК-Украина" стало известно из собственных источников.

Почему атаковали Москву?

Во время массированной атаки на Москву и Подмосковье в ночь на 20 сентября украинские силы применили ряд дальнобойных средств поражения. Среди них был Pelican, который ранее некоторые СМИ и паблики связывали с баллистической ракетой FP-7.

В то же время позже источники уточнили, что Pelican представляет собой беспилотник самолетного типа. Это именно дрон, а не баллистическая ракета. Остальные характеристики этого беспилотника пока не разглашаются.

Путаница возникла после заявления Владимира Зеленского, который сообщил о применении во время атаки, в частности, "Фламинго" и Pelican. После этого в ряде публикаций высказали предположение, что речь идет о баллистической ракете FP-7, которую ранее связывали с названием "Пеликан".

В то же время источники подчеркивают, что баллистические ракеты во время этой атаки не применялись. "Фламинго" также не попадали по Московскому НПЗ и не были его целью, отмечают источники.

Известно, что одной из целей атаки стал Московский НПЗ "Газпромнефть-МНПЗ". Генштаб ВСУ сообщал о поражении трех установок предприятия, а на территории завода возник масштабный пожар.

Напомним, компания Fire Point показала кадры запусков ракет "Фламинго", которые Украина применила во время атаки на Москву 20 сентября. Всего во время удара по российской столице было использовано 4 ракеты.

Атака была направлена, в частности, на Московский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших НПЗ России. Генштаб ВСУ сообщал, что в результате удара на предприятии были повреждены установка первичной переработки нефти и другие производственные комплексы.

Президент Владимир Зеленский ранее рассказывал, что во время операции украинские военные применили различные типы беспилотников и ракет для преодоления российской противовоздушной обороны. Среди названных им средств были "Паляница", "Лютый", "Фламинго", "Сичень" и Pelican.