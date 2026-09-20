При ударе ВСУ использовали ракеты "Фламинго" от Fire Point. Соответствующие кадры опубликовала компания в своих соцсетях.

Что известно об атаке?

Украинские военные в ночь на 20 сентября успешно атаковали Московский НПЗ – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на территории России. Масштабный пожар охватил основные установки предприятия, обеспечивающего топливом вражескую армию.

Генштаб ВСУ сообщил, что в результате попаданий были повреждены установка первичной переработки нефти и еще несколько важных комплексов. К этой операции привлекли сразу несколько ведомств, в частности, СБУ, ГУР и Силы специальных операций.

Президент Украины сообщил, что для прорыва российской ПВО военные применили целый арсенал беспилотников. Среди них были известны "Паляница" и "Февраль", а также новые разработки типа "Фламинго", "Январь" и Pelican.

Украина запускает "Фламинго": смотрите видео

Телеграмм-каналы отмечали, что в результате удара повреждены все мощности первичной переработки, а также установка вторичной переработки. Они писали, что горела установка АВТ-6 мощностью 7,8 млн тонн в год и комплексная установка переработки нефти (КУПН) мощностью 6,86 млн тонн в год.