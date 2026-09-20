Про це "РБК-Україна" стало відомо з власних джерел.

Чим атакували Москву?

Під час масованої атаки на Москву та Підмосков'я в ніч проти 20 вересня українські сили застосували низку далекобійних засобів ураження. Серед них був Pelican, який раніше деякі ЗМІ та пабліки пов'язували з балістичною ракетою FP-7.

Водночас згодом джерела уточнили, що Pelican є безпілотником літакового типу. Він є саме дроном, а не балістична ракета. Інші характеристики цього безпілотника наразі не розголошуються.

Плутанина виникла після заяви Володимира Зеленського, який повідомив про застосування під час атаки, зокрема, "Фламінго" та Pelican. Після цього в низці публікацій припустили, що йдеться про балістичну ракету FP-7, яку раніше пов'язували з назвою "Пелікан".

Водночас джерела наголошують, що балістичні ракети під час цієї атаки не застосовувалися. "Фламінго" також не влучали по Московському НПЗ і не були його ціллю, зазначають джерела.

Відомо, що однією із цілей атаки став Московський НПЗ "Газпромнефть-МНПЗ". Генштаб ЗСУ повідомляв про ураження трьох установок підприємства, а на території заводу виникла масштабна пожежа.

Нагадаємо, компанія Fire Point показала кадри запусків ракет "Фламінго", які Україна застосувала під час атаки на Москву 20 вересня. Загалом під час удару по російській столиці використали 4 ракети.

Атака була спрямована, зокрема, на Московський нафтопереробний завод, один із найбільших НПЗ Росії. Генштаб ЗСУ повідомляв, що внаслідок удару на підприємстві пошкоджено установку первинної переробки нафти та інші виробничі комплекси.

Президент Володимир Зеленський раніше розповідав, що під час операції українські військові застосували різні типи безпілотників і ракет для подолання російської протиповітряної оборони. Серед названих ним засобів були "Паляниця", "Лютий", "Фламінго", "Січень" та Pelican.