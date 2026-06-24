Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что удары по Москве — это многогранная история. Ее нужно рассматривать не только с точки зрения фактического ущерба, наносимого украинскими дронами. Всё гораздо глубже.

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Почему важно наносить удары по Москве?

По словам военного, удары по Москве оказывают огромное психологическое и информационное давление на россиян. Кроме того, весь мир видит возможности украинских дронов. Это еще и серьезный удар по имиджу Кремля, ведь Москва всегда считалась максимально защищенной.

На фоне этих ударов вновь обострился конфликт между столицей и российской "глубинкой". Там уже давно существует множество разногласий. Ведь фактически все ресурсы стекаются в Москву и Санкт-Петербург, где совсем другой уровень жизни, чем в других регионах.

Всего неделя таких ударов – и москвичи уже начали жаловаться, почему никто их не жалеет. В российских регионах в ответ бросают, что так им и надо. Нам интересно, чтобы там и дальше формировался такой раскол в обществе. А на самом деле эта история длится уже десятилетиями. Поэтому я считаю, что стоит бить по Москве,

– отметил военный.

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Не менее важно, что россияне продолжают перебрасывать средства противовоздушной обороны в Москву. Украинским военным тогда значительно легче работать.

Чем больше россияне заберут с передовой таких средств ПВО, тем лучше нашим военным продолжать операции и давить на врага непосредственно на линии фронта,

– подчеркнул Ткачук.