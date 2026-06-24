Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що удари по Москві – це багатогранна історія. Її потрібно розглядати не лише через фактичну шкоду, яку завдають українські дрони. Все значно глибше.

Дивіться також Дух Анкоріджа вивітрюється: як Україна здобула прихильність Трампа і схиляє Росію до переговорів

Чому важливо бити по Москві?

За словами військового, удари по Москві завдають величезний психологічний та інформаційний тиск на росіян. Також увесь світ бачить спроможності роботи українських дронів. Це ще й серйозний удар по іміджу Кремля, адже Москва завжди вважалася максимально захищеною.

На тлі цих ударів знову посилився конфлікт між столицею та російською "глибинкою". Там вже давно є багато непорозумінь. Адже фактично усі ресурси стікаються до Москви та Санкт-Петербурга, де зовсім інший рівень життя, ніж в інших регіонах.

Лише тиждень таких ударів, і москвичі вже почали нити, чому ніхто їм не співчуває. В російських регіонах накидають у відповідь, що так їм і треба. Нам цікаво, аби там формувався і надалі такий розкол в суспільстві. А насправді ця історія триває вже десятиліттями. Тому я вважаю, що варто бити по Москві,

– зауважив військовий.

Військовий пояснив, де прорахувався Путін: дивіться відео 24 Каналу

Не менш важливо, що росіяни продовжують перекидати засоби протиповітряної оборони до Москви. Українським військовим тоді значно легше працювати.

Чим більше росіяни заберуть з передової таких засобів ППО, тим краще нашим військовим продовжувати операції та тиснути на ворога безпосередньо на лінії фронту,

– підкреслив Ткачук.