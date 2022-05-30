Удар по мосту через Днестровский лиман, тяжелые бои в Луганской области: как прошла ночь в регионах

В Украине продолжаются 96 сутки полномасштабного вторжения. Российские оккупанты продолжают обстрелы мирных населенных пунктов из артиллерии и другого оружия и наносят авиаудары.

Во многих регионах Украины ночь прошла спокойно, насколько это возможно. Однако в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Херсонской областях ночь прошла под звуки обстрелов и атак. Об этом 24 каналу сообщили в Офисе Президента.

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Как прошла ночь в украинских областях

Одесская область

Ночью и утром российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара по области. Одну из ракет сбили силы ПВО.

Вражеская ракета попала в неработающий мост через Днестровский лиман. Ударная волна повредила частные дома вблизи места удара, однако пострадавших, к счастью, нет.

Днепропетровская область

В области ночью продолжалась затяжная воздушная тревога. Оккупационные войска из артиллерии обстреляли Апостоловскую и Зеленодольскую общины области. К счастью, тоже обошлось без пострадавших и жертв.

Сумская область

Оккупанты всю ночь обстреливали приграничные населенные пункты Сумского и Шосткинского районов с территории России. Россияне били из реактивных систем залпового огня, самоходных артиллерийских установок и минометов.

Кроме того, оккупанты нанесли авиаудар. Разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.

Харьковская область