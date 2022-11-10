Выстоял во время ракетного удара: в Киеве почти восстановили пешеходно-велосипедный мост

В октябре пешеходно-велосипедный мост в Киеве выдержал атаку оккупантов. Специалисты его восстанавливают.

О ремонте моста рассказал городской голова Виталий Кличко. Ракета захватчиков рухнула рядом с ним 10 октября.

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Кличко показал, как восстанавливают пешеходный мост

Столичный мэр рассказал, что восстановление пешеходно-велосипедного моста продолжается.

Стекло для перильной ограды и напольное стекло изготовили и доставили. И уже специалисты устанавливают новые стеклянные элементы вместо поврежденных взрывом российской ракеты. Из 16 элементов напольного стекла уже заменили 14. Также ремонтируют освещение перил,

– отметил Кличко.

Он добавил, что работники предприятия "Киевавтодормост" сразу после ликвидации последствий взрыва 10 октября подробно осмотрели конструкции моста. Взрыв их не повредил.

"Наш мост выстоял! И уже вскоре киевляне и гости столицы смогут снова гулять по нему и любоваться прекрасными видами нашего несокрушимого города", — подытожил городской голова.

Смотрите видео, как восстанавливают пешеходный мост в Киеве:

Коротко о массированной атаке по Киеву 10 октября

В Киеве утром 10 октября прогремела серия взрывов, в том числе в центре города и возле объектов критической инфраструктуры.

Российские ракеты повредили здание филармонии, музея Ханенко и Шевченко, Киевский национальный университет имени Шевченко и парк Шевченко.

Также повреждения получили здание бизнес-центра, окна вокзала и остановка общественного транспорта.

В результате вражеской атаки погибли 6 человек, а еще 51 гражданский получил ранения.

Стоит посмотреть момент взрыва на пешеходном мосту в Киеве: смотрите видео