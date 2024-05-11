Стратегическая для нас переправа: Синегубов отреагировал на видео подрыва моста в Старом Салтове

Оккупанты хвастаются своими военными преступлениями. Вчера они распространили в сети видео удара по дамбе через Северский Донец вблизи Старого Салтова, что на Харьковщине.

Во время брифинга председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подчеркнул, что эта переправа является стратегически важной для наших защитников. Именно поэтому он не может давать конкретных комментариев относительно опубликованного врагом видео.

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Проблем с эвакуацией нет

По словам чиновника, пока эвакуация гражданского населения из северных регионов Харьковщины происходит беспроблемно.

Кроме того, Синегубов отметил, что существуют другие пути – альтернатива переправе в Старом Салтове. Они были сделаны в 2022-2023 году.

Там немного дольше нужно проехать, однако там абсолютно проездное направление, проездной путь. Поэтому проблем с эвакуацией, перемещением гражданского населения по тому направлению у нас нет,

– заверил чиновник.

Напомним, что вчера началась массовая эвакуация жителей северных районов Харьковщины, в частности Волчанского и Липецкого направлений.

Где расположен Старый Салтов: смотрите на карту

Оккупанты ведут разведку боем

Вчера в 5 утра россияне прорвали границу на севере Харьковщины и зашли в несколько населенных пунктов, образовав временный плацдарм.

На тот участок фронта Украина перебросила дополнительные резервы. Там продолжаются активные бои в Стрелечьей, Пыльной, Борисовке, в районе Олейниково и Огирцево на севере области.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что "серая зона", на территории которой ведут бои, со вчерашнего дня не увеличилась.

По словам чиновника, враг использует различную тактику. На Волчанском направлении он привлекал танки. Часть была уничтожена, часть отошла. А неподалеку Липцов российская армия пыталась продвинуться пехотой.

Как правило, к пограничным пунктам заходят малые боевые группы, которыми противник пытается прощупать наши позиции.

Синегубов говорит, что россияне ведут разведку боем.

Отметим, что вчера президент Зеленский подтвердил, что Россия начала контрнаступление на Харьковщине. А США заявили, что передают Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов. Туда войдут новые ракеты Patriot, Stinger, боевые машины Bradley, машины с защитой от мин и засад MRAP, Javelin и другие боеприпасы.