Ракеты пролетели над Софией Киевской и ударили по музею "Чернобыль": появилось жуткое видео
24 мая во время массированной атаки прямым попаданием ракет был разрушен Национальный музей "Чернобыль" в Киеве. На видео попал момент пролета снарядов, которые летели уничтожать историческую память украинцев.
Видео движения ракет и прилета по музею Чернобыля случайно снял глава Ассоциации чернобыльских операторов Ярослав Емельяненко.
Что известно об ударе России по Нацмузею "Чернобыль"?
По словам Емельяненко, в 03:50 по Киеву ударили две ракеты с разницей до 1 минуты. Обе пролетели над Софией Киевской и направились на Подол.
"По направлению я увидел, что Музей Чернобыль находится на их траектории. Но надеялся на лучшее", – поделился пережитым мужчина.
Впрочем, впоследствии выяснилось, что вражеские ракеты таки попали в музей. Вспыхнула крыша здания и снесло часть задней стенки третьего зала.
Когда Емельяненко прибыл на место происшествия, пожарные уже работали, заливая пламя водой. В частности, они тушили новую экспозицию, открывшуюся ровно месяц назад.
Тогда мужчина позвонил директору музея Виталине Мартыновской сообщить о том, что произошло.
Музея нет, магазина Чернобыль нет. Нашу историю бьют не просто так. Что дальше делать пока не понятно. Но главное, что все живы, поэтому как-то будет,
– подытожил Емельяненко.
По словам президента Зеленского, около 40% музейных предметов из экспозиции Национального музея "Чернобыль" безвозвратно утрачены.
В КГВА отметили, что Россия впервые за время войны системно ударила по исторической архитектуре и памятникам столицы. Среди пораженных зданий:
Национальный художественный музей Украины;
здание МИД;
Национальная филармония,
Национальная музыкальная академия и Киевская опера;
Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого;
Контрактовый дом и Почтовая станция;
Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского.