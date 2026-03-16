Горит важная нефтебаза в России: в сети появились потрясающие кадры
- Ночью украинские дроны атаковали нефтебазу в Лабинске.
- Тушение пожара продолжалось и утром.
Ночью украинские дроны наведались в Краснодарский край. После этого там случился очередной "хлопок" на нефтебазе.
Воздушную тревогу для Краснодарского края объявили после двенадцати часов ночи, а отменили незадолго до семи утра. Между тем сеть уже переполнена яркими кадрами с места главного прилета – нефтебазы в Лабинске.
Какие последствия удара по нефтебазе в Лабинске?
Взрывы в Лабинске, и соответственно, прилет по нефтебазе произошел примерно после двух ночи. Именно в этот период местные начали выкладывать "зажигательные" кадры с места происшествия.
В оперативном штабе Краснодарского края не стали отрицать очевидный факт и признали, что "в промзоне Лабинска в результате атаки БпЛА произошел пожар на территории нефтебазы".
В штабе добавили, что в тушении задействованы 4 расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Очевидно, особого успеха в обуздании пожара оккупанты не имели, ведь по состоянию на утро нефтебаза продолжала гореть.
Удар по нефтебазе в Лабинске
Что известно о последних успешных ударах по России?
В ночь на 15 марта в России, в частности в Тихорецке, Саранске, Волгограде и Белгороде, прогремели взрывы из-за атак дронами и ракетами. В Белгороде возникли перебои с электроэнергией, водоснабжением и теплом после массированного ракетного обстрела, по словам губернатора области. Тем временем в пригороде Тихорецка произошел пожар на территории нефтебазы из-за падения обломков БпЛА.
В ночь на 14 марта Силы обороны Украины ударили по военной и логистической инфраструктуре на территории России. Под поражение попали Афипский нефтеперерабатывающий завод и инфраструктура порта Кавказ.
В ночь на 13 марта ВСУ атаковали военный аэродром Майкоп в Адыгее, поразив объекты инфраструктуры.
В Брянске остановлено производство на предприятии "Кремний Эл" на шесть месяцев из-за поражения основного производственного корпуса 10 марта.