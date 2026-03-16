Горит важная нефтебаза в России: в сети появились потрясающие кадры

Ночью украинские дроны наведались в Краснодарский край. После этого там случился очередной "хлопок" на нефтебазе.

Воздушную тревогу для Краснодарского края объявили после двенадцати часов ночи, а отменили незадолго до семи утра. Между тем сеть уже переполнена яркими кадрами с места главного прилета – нефтебазы в Лабинске.

Какие последствия удара по нефтебазе в Лабинске?

Взрывы в Лабинске, и соответственно, прилет по нефтебазе произошел примерно после двух ночи. Именно в этот период местные начали выкладывать "зажигательные" кадры с места происшествия.

В оперативном штабе Краснодарского края не стали отрицать очевидный факт и признали, что "в промзоне Лабинска в результате атаки БпЛА произошел пожар на территории нефтебазы".

В штабе добавили, что в тушении задействованы 4 расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Очевидно, особого успеха в обуздании пожара оккупанты не имели, ведь по состоянию на утро нефтебаза продолжала гореть.

Удар по нефтебазе в Лабинске

