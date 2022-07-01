Ракетный удар по Николаеву: количество погибших выросло до 8

Под завалами многоэтажки, в которую 29 июня попала российская ракета, обнаружили тело еще одного человека. Поэтому к началу суток 1 июля уже известно о восьми погибших.

Еще 6 человек получили ранения в результате этой атаки. Об обнаружении погибшего вечером сообщили журналистам в ГСЧС.

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Где обнаружили тело погибшего

Это был человек, погибший на лестничной клетке. Пока в службе спасения не сообщалось никаких других деталей. Спасательно-розыскные работы продолжаются, поэтому количество погибших может возрасти.

Также 30 июня сообщили, что достали из-под завалов тело 21-летней девушки. На месте происшествия продолжают работать психологи ГСЧС, которые помогают жителям разрушенного дома справиться с этой бедой.

Главное об обстреле Николаева 29 июня

После 7 часов утра россияне выпустили по городу 10 ракет. Одна из них была нацелена в крышу жилого дома. Удар был столь сильным, что взрыв разрушил квартиры на нескольких этажах.

Сначала сообщили о двух погибших и трех пострадавших. Однако уже через несколько часов их стало становиться больше. Среди погибших была 6-летняя девочка, которая в момент попадания ракеты была в своей кроватке. Еще несколько несовершеннолетних получили ранения. Больше об этой ужасной атаке – по ссылке.

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