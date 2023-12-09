Собственно, ночью 8 декабря, около 22:12 оккупанты атаковали окрестности Николаева. Уже утром следующего дня ситуацию прокомментировал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.

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Чем Россия била по Николаеву

По словам спикера, захватчики использовали управляемую авиационную ракету Х-59 с борта тактической авиации. Это дозвуковая ракета – нашей системе ПВО не во всех случаях удается сбивать ее.

Мы говорим о произошедшем. Был самолет тактической авиации, который использовал управляемую авиационную ракету,

– сказал Игнат.

В то же время пресс-секретарь Воздушных сил отметил, что информация о последствиях прилета публикуется дозированно, чтобы ее не использовал враг. Как он акцентировал, стоит смотреть, что сообщают власти региона.

Обратите внимание! Глава Николаевской ОВА Виталий Ким информировал, что ракетный удар россиян был по открытой территории на окраине областного центра. Важно, что пострадавших или погибших в результате обстрела нет.

Оккупанты продолжают террор