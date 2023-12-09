Собственно, ночью 8 декабря, около 22:12 оккупанты атаковали окрестности Николаева. Уже утром следующего дня ситуацию прокомментировал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.
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Чем Россия била по Николаеву
По словам спикера, захватчики использовали управляемую авиационную ракету Х-59 с борта тактической авиации. Это дозвуковая ракета – нашей системе ПВО не во всех случаях удается сбивать ее.
Мы говорим о произошедшем. Был самолет тактической авиации, который использовал управляемую авиационную ракету,
– сказал Игнат.
В то же время пресс-секретарь Воздушных сил отметил, что информация о последствиях прилета публикуется дозированно, чтобы ее не использовал враг. Как он акцентировал, стоит смотреть, что сообщают власти региона.
Оккупанты продолжают террор
- В пятницу, 8 декабря, около 12:49 враг также с помощью артиллерии обстрелял село Солончаки в Куцурубской общине Николаевской области. По словам главы региона, пострадавших или жертв нет.
- В тот же день, но вечером около 18:10 и утром 9 декабря оккупанты били из артиллерии по городу Очакову, являющемуся центром Очаковской общины Николаевской области. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.
- В то же время Юрий Игнат отвечал, удалось ли захватчикам восстановить потенциал по изготовлению ракет Х-101/Х-555. Он отметил, что многие оружия такого типа оккупанты использовали во время прошлогодних обстрелов. Сейчас у них есть ограниченные ресурсы для атак по Украине.