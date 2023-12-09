Власне, вночі 8 грудня, близько 22:12 окупанти атакували околиці Миколаєва. Уже вранці наступного дня ситуацію прокоментував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.

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Чим Росія била по Миколаєву

За словами спікера, загарбники використали керовану авіаційну ракету Х-59 з борта тактичної авіації. Це дозвукова ракета – нашій системі ППО не у всіх випадках вдається її збивати.

Ми говоримо про те, що відбулося. Був літак тактичної авіації, який використав керовану авіаційну ракету,

– сказав Ігнат.

Водночас речник Повітряних сил зазначив, що інформацію про наслідки прильоту публікують дозовано, аби її не використав ворог. Як він зазначив, варто дивитися, що повідомляє влада регіону.

Зверніть увагу! Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім інформував, що ракетний удар росіян був по відкритій території на околиці обласного центру. Важливо, що постраждалих чи загиблих внаслідок обстрілу немає.

Окупанти продовжують терор