Власне, вночі 8 грудня, близько 22:12 окупанти атакували околиці Миколаєва. Уже вранці наступного дня ситуацію прокоментував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.
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Чим Росія била по Миколаєву
За словами спікера, загарбники використали керовану авіаційну ракету Х-59 з борта тактичної авіації. Це дозвукова ракета – нашій системі ППО не у всіх випадках вдається її збивати.
Ми говоримо про те, що відбулося. Був літак тактичної авіації, який використав керовану авіаційну ракету,
– сказав Ігнат.
Водночас речник Повітряних сил зазначив, що інформацію про наслідки прильоту публікують дозовано, аби її не використав ворог. Як він зазначив, варто дивитися, що повідомляє влада регіону.
Окупанти продовжують терор
- У п'ятницю, 8 грудня, близько 12:49 ворог також за допомогою артилерії обстріляв село Солончаки, що в Куцурубській громаді на Миколаївщині. За словами очільника регіону, постраждалих чи жертв немає.
- Того ж дня, але ввечері близько 18:10 та вранці 9 грудня окупанти били з артилерії по місту Очакову, що є центром Очаківської громади Миколаївської області. На щастя, обійшлось без руйнувань та постраждалих.
- Водночас Юрій Ігнат відповідав, чи вдалось загарбникам відновити потенціал з виготовлення ракет Х-101/Х-555. Він наголосив, що чимало зброї такого типу окупанти використали під час минулорічних обстрілів. Зараз вони мають обмежені ресурси для атак по Україні.