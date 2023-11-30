Девочка ходила во 2 класс: соседи рассказали о семье, которая – под завалами в Донецкой области

Российские оккупанты продолжают нанести террористические удары по территории Украины. Враг атаковал Покровский район Донецкой области.

Российские оккупанты ударили по Покровску, Новогродовке и Мирнограду. В Новогродовке враг ударил по жилому дому люди оказались под завалами. К сожалению, по состоянию на 17:28 достали тела двух жертв. Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибшего погибших. Вечная память.

Обратите внимание Удар по Донецкой области ракетами С-300: спасатели достали из-под завалов тело второго погибшего

Кроме того, под завалами может находиться еще целая семья.

Что о ней известно

В общей сложности российские захватчики ранили 10 человек. В частности. 5 детей: 6-месячного младенца, двоих 13-летних парня и 16-летнего подростка.

Мужчина работает на шахте. Жена – в "Ощадбанке". В семье есть ребенок – девочка Маша. Она ходит во второй класс. В настоящее время идет спасательно-поисковая операция.

Российские оккупанты будут вынуждены ответить за каждый удар по украинским городам и селам. Врагу не удастся реализовать никаких своих замыслов.

Всего в ночь на 30 ноября российские оккупанты выпустили по Украине 20 "Шахедов" и 8 ракет. Защитники украинского неба сбили 14 БПЛА.