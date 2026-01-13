Самому молодому 23: "Новая почта" назвала имена погибших работников после ракетного удара
- Россия нанесла прицельный ракетный удар по терминалу "Новой почты" в Харькове 13 января.
- В результате ночной атаки погибли четыре работника.
Россияне ночью 13 января атаковали Харьков. Удар был прицельным и пришелся на терминал "Новой почты" в Харькове.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новую почту.
Кого из работников "Новой почты" убила Россия в Харькове 13 января?
Прицельный ракетный удар по терминалу в Харькове унес жизни четырех человек.
Четверо новопочтовиков, имена которых мы никогда не забудем:
Виктор Пархоменко, 37 лет
Тарас Вовк, 34 года
Евгений Ермаков, 39 лет
Дмитрий Захаров, 23 года,
– написали в компании.
Погибшие работники "Новой почты" во время атаки на Харьков 13 января 2026 года / Фото "Новая почта"
"Это неописуемая боль, которая навсегда останется в наших сердцах. Вечная и светлая память нашим коллегам. Искренние соболезнования родным и близким", – сказано в заметке.
24 Канал присоединяется к словам соболезнования родственникам погибших харьковчан.
Последние атаки на Харьков
Россияне начали бить по городу еще ночью. Они обстреляли детский санаторий, а до этого убили четырех человек в пригороде. Из-под завалов достали 30 человек. В общем было несколько серий взрывов.
Вечером 13 января оккупанты ударили "Молнией" по спортивному объекту в Слободском районе. Пока о раненых речь не идет.