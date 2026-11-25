Ночью 25 ноября дроны нанесли массированный удар по нефтяным объектам в Самаре, Сызрани и Новокуйбышевске. Там уже зафиксированы масштабные пожары.

Об этом активно сообщают местные жители в региональных телеграм-каналах и мониторинговый проект Exilenova+. 24 Канал пишет, что нам известно на данный момент.

Какие НПЗ подверглись ударам 25 ноября в Самарской области России?

Первые сигналы об угрозе появились около 1 часа ночи по местному времени. Власти объявили режим "беспилотной опасности". Воздушная тревога охватила всю Самару, заработали противовоздушная оборона и мобильные огневые группы. На фоне атаки Росавиация ввела экстренные ограничения на работу аэропорта "Курумоч", запустив план "Ковер".

Предварительно известно, что наибольшие разрушения мог понести Сызранский НПЗ, расположенный на улице Астраханской. Очевидцы фиксировали гул беспилотников, после чего в промзоне раздалась серия мощных взрывов. На территории завода, который производит более 8,5 миллиона тонн нефтепродуктов в год и является ключевым поставщиком топлива для оккупационной армии, вспыхнул масштабный пожар.

Пожар на Сызранском НПЗ: смотрите видео очевидцев (внимание, 18+, слышна брань)

Одновременно под ударом оказался Новокуйбышевский НПЗ, специализирующийся на выпуске реактивного топлива для воздушно-космических сил России. Жители сообщали о громких взрывах и возгораниях в районе предприятия и публиковали соответствующие фото и видео. Кроме того, взрывы раздавались в Куйбышевском районе Самары, где расположен Куйбышевский НПЗ.

Последствия ударов по Новокуйбышевскому НПЗ: смотрите видео очевидцев

Четвертой стратегической целью стала линейная производственно-диспетчерская станция "Самара". Этот объект является одним из крупнейших нефтеперекачивающих узлов в Европе, занимает площадь более 216 гектаров и располагает резервуарным парком объемом более 1,6 миллиона кубических метров. Станция обеспечивает смешивание и транспортировку нефти из Западной Сибири и Татарстана.

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Отметим, что Самарская область регулярно пребывает под огневым давлением, как и вся нефтяная инфраструктура России. Предыдущая атака произошла всего два дня назад, 23 ноября 2026 года. Всего с конца октября по середину ноября Силы обороны Украины нанесли удары по крайней мере по 15 из 35 крупнейших российских НПЗ.