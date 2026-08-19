Кадры с горящим НПЗ опубликовала Exilenova+.
Что известно о атаке на НПЗ?
Утром 19 августа российская Уфа подверглась атаке беспилотников. После удара на территории промышленного объекта возник пожар, который, по сообщениям российских властей, удалось локализовать.
В Уфе дроны нанесли удар по НПЗ: смотрите видео
Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что один из дронов, вероятно, попал в установку по переработке нефти, которая находилась на ремонте. В результате были повреждены трубопроводы. Ущерб от повреждений якобы незначительный, а восстановить установку планируют в течение нескольких дней.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
И. о. мэра Уфы Рустам Шарипов заявил, что город подвергся атаке шестью беспилотниками. По его словам, четыре из них якобы сбили, еще один упал на территории промышленной зоны и вызвал возгорание.
В то же время российские власти не уточнили, какое именно предприятие стало целью атаки. На севере Уфы расположен большой нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, в который входят три предприятия "Башнефти". Их совокупная перерабатывающая мощность составляет около 23,5 миллиона тонн нефти в год.
Напомним, в ночь на 19 августа Россию второе сутки подряд атаковали беспилотники, о чем заявили представители властей нескольких регионов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о якобы уничтожении 25 БПЛА, направлявшихся в столицу, потому что временно ограничивали работу нескольких аэропортов Московского региона.
В Ярославской области заявили о четырех сбитых дронах, а также временно перекрыли выезд из Ярославля в направлении Москвы. В Уфе, по словам главы Башкортостана Радия Хабирова, зафиксировали шесть беспилотников, один из которых упал в промышленной зоне и вызвал возгорание, а еще один якобы попал в жилой дом.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил о повреждении зданий в дачном секторе, при этом информации о пострадавших не поступало.
Кроме того, жители Дзержинска Нижегородской области сообщали о массированной атаке БПЛА и густом дыме над городом, а российские власти официально не раскрыли всех подробностей о возможных последствиях.