Имеет стратегическое значение для армии России: что известно о НПЗ в Туапсе, который атаковали дроны

В российском городе Туапсе выдалась неспокойная ночь. там раздавались взрывы и, вероятно, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод.

Ночью 14 марта дроны уже не впервые атаковали Туапсинский НПЗ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

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Что известно об этом заводе

Туапсинский завод входит в число крупнейших в России и имеет мощность переработки около 12 миллионов тонн нефти в год.

НПЗ специализируется на первичной переработке нефти, производя прямогонный бензин, дизельное топливо и мазут, значительная часть которого идет на экспорт,

– добавил Коваленко.

По его словам, для армии России этот завод имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает топливом Черноморский флот и военную инфраструктуру на юге страны.

Коваленко также отметил, что он является частью логистической цепи поставок топлива для военной техники и авиации.

Ранее стало известно, что украинские военные попали по нефтеперерабатывающему заводу Москвы, который обеспечивает около 40 – 50% потребностей российской столицы в дизеле и бензине. Силы обороны Украины придерживаются норм международного гуманитарного права и принимают меры для безопасности гражданского населения.