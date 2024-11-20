Сообщает 24 Канал со ссылкой на главное управление Национальной полиции в Одесской области. Почтить память погибших прибыли заместитель Председателя Национальной полиции Украины Сергей Кобец и первый заместитель начальника Главного следственного управления Сергей Пантелеев.
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Каким было прощание с полицейскими
Офицеров полиции в последний путь провожали их родные, друзья, коллеги, ветераны органов внутренних дел и жители города. На церемонии прощания присутствовали заместитель Председателя Национальной полиции Украины Сергей Кобец и первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Сергей Пантелеев.
В Одессе провели в последний путь погибших полицейских / Фото Главного управления Национальной полиции в Одесской области
Наивысшего уважения заслуживает самоотверженность полицейских, которые ежедневно рискуют своей жизнью, защищая общество. Наш долг – помнить о каждом, кто ушел в небесный строй, поддерживать их семьи,
– говорится в публикации.
Имена погибших полицейских навсегда останутся в истории как символ преданности народу и государству:
- следователь, подполковник полиции Вадим Ковальский, 47 лет;
- следователь, капитан полиции Вадим Шмель, 28 лет;
- следователь, капитан полиции Николай Лымарь, 32 года;
- следователь, старший лейтенант полиции Станислав Пащенко, 25 лет;
- следователь, старший лейтенант полиции Игорь Целый, 26 лет;
- следователь, старший лейтенант полиции Виктория Мещерякова, 38 лет;
- полицейский взвода конвойной службы, старший сержант полиции Михаил Потемкин, 32 года.
После похорон стало известно, что в больнице умер еще один следователь, капитан полиции Вадим Зезюлин, который получил тяжелые ранения во время вражеской атаки. Ему было 36 лет.