Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Очевидцы рассказали детали вчерашней атаки на Одессу.

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Что рассказали очевидцы после удара России по Одессе

Одна из пострадавших в результате атаки России на Одессу – Елизавета Лавриненко. Девушка работает косметологом, а на момент попадания находилась в своем кабинете.

Елизавета Лавриненко / Фото Общественного

Много трупов лежало прямо на улицах. Когда я вышла, то машины взрывались прямо на моих глазах. У моего окна была припаркована машина, она взорвалась и занялась вместе с человеком. И обломки из этой машины тоже летели ко мне в кабинет. Развернулась в пол-оборота, чтобы подготовить свое рабочее место. Меня отбросило вместе с окном, вместе с кушеткой прямо на дверь в коридор,

– рассказала пострадавшая.

Елизавета добавила, что в медцентре, где она работает, ничего не уцелело. Девушка получила ранение плеча, также ей наложили 60 швов на лице.

Она также поделилась, что взрыв услышала только через 40 секунд после тревоги, поэтому даже не успела как-то на нее отреагировать. В первые мгновения после удара Елизавета думала, что потеряла зрение.

"Ты даже не успеваешь выйти. Это просто мгновение – и все. Тебя просто выбрасывает. Плюс нет света в помещении, потому что генератор тоже остановился. Нет воды. Я искала воду и не могла умыться. Только когда вышла на улицу, мне спасатели перемотали голову, потому что вот здесь у меня очень глубокий порез и сочилось на глаз. Я подумала сперва, что потеряла зрение", – поделилась Елизавета.

Житель поврежденного дома Алексей узнал о трагедии из соцсетей. Его мать стала одной из жертв атаки.

Я здесь с самого рождения живу и многие меня знают. Увидел из соцсетей, что в этот дом, не знаю, что это был прилет или сбитие... Я не военный человек. У меня не получилось связаться с моей мамой. После этого я позвонил на номер соседа и мне сказали, что моя мама - среди погибших. Слава богу, я не нашел тела своей матери. Сразу после этого мне стало плохо, мне вызвали скорую и повезли в больницу,

– рассказал он.

Алексей / Фото Общественного

Виктория является владелицей квартиры, в которой сейчас проживает женщина с инвалидностью первой группы. В результате удара в квартире вспыхнул матрас, а взрывной волной повредило окна и мебель.

"К счастью, она не пострадала, только получила маленький порез. Ее вынесло взрывной волной прямо в коридор. Загорелся матрас. Она подумала, что в доме пожар. К счастью, спасли шторы, обломок зацепился в шторах. Ее не задело, только порезалась стеклом. Уже пришла в себя, была в шоковом состоянии. Мы приехали, начали помогать ее доставать потому, что она была закрыта. Она не могла физически выбраться сама. Здесь было очень много дыма и, конечно, она могла пострадать сильно от дыма", – поделилась Виктория.

Квартира Виктории / Фото Общественного